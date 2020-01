Prince Damien sucht die große Liebe – Hier bewerben!

Sänger Prince Damien kann sich sehr glücklich schätzen: Er hat 2016 ‚Deutschland sucht den Superstar‚ gewonnen und ist nun auch im Besitz der begehrten Dschungelkrone. Wenn der frischgebackene Dschungelkönig wieder in Deutschland landet, hat er endlich auch Zeit die große Liebe zu finden. Neugierige können sich nun bewerben und ihn kennenlernen!

Der 29-jährige Prince Damien verriet im Dschungelcamp, dass er „noch nie“ einen Freund oder eine Freundin hatte. Auch verliebt soll der Künstler noch nie gewesen sein. Erfahrungen habe der in Südafrika geborene, aber in Bayern aufgewachsene Sympathicus aber bereits gesammelt. Für nicht liebesfähig betitelte er sich im Gespräch mit seinen Mitbewohnern. Aber ist der Sänger wirklich nicht in der Lage eine Beziehung einzugehen? Das hielten schon die anderen Camper für unwahrscheinlich.

Ihm fehlt etwas

„Eigentlich fehlt was in deinem Leben. Du hast alles was du brauchst, aber es fehlt halt noch diese eine Person und die ist halt nicht da“, sagte der ‚Glücksmoment‘-Interpret im Pritschenlager. Das könnte sich schon bald ändern. RTL möchte dem Sänger mit den dämlichen Nieten auf der linken Augenbraue verkuppeln. Dafür kann sich jeder willige Kandidat mit einem Bewerbungsformular bei dem Fernsehsender bewerben.

In dem Bewerbungsformular der ITV Studios, die „Ich bin ein Star -Holt mich hier raus!“ produzierten, werden abenteuerlustige, ungebundene und offene Menschen zwischen 25 und 40 Jahren gesucht. Nach Fernseherfahrung wird ebenfalls gefragt. Ob er so seinen Herzensmensch kennenlernt?

Hier könnt Ihr euch bewerben!

„Ich hoffe und glaube, dass ich mich 2020 verlieben werde“, frohlockte der Strahlemann im Gespräch mit der ‚Bild‘-Zeitung. „Raúl hat mir ja gesagt, dass er da jemanden für mich hat und ich hoffe auch, dass mich jetzt mehr ansprechen.“

Und bezüglich der von Daniela Büchner verbreiteten Gerüchte, er sei noch Jungfrau sagte Damien: „Da muss ich dann doch noch mal ein Wörtchen mit ihr reden. Dass ich 29 Jahre keinen Freund oder eine Freundin hatte, muss ja nicht bedeuten, dass ich Jungfrau bin. Das lasse ich lieber offen.“

Die Ranger gaben ihm einen Korb

Bei „Ich bin ein Star-Holt mich hier raus!“ flirtete der Strahlemann jedenfalls ständig mit den männlichen Rangern des Camps – manchmal auch während einer Prüfung. Dass Prince Damien ebenfalls König im Flirten ist, konnte er uns schon viele Male zeigen. Aber leider ohne Erfolg, denn die Aufseher gaben ihm nur Körbe. Was für ein Pech, wo er doch mit seiner guten Laune und offenen Art der Zuschauerliebling schlechthin war. Zuletzt verkündete Messiah Prince Sheridan Damien Ritzinger, so heißt er mit bürgerlichem Namen, von seiner Gewinnsumme ein Fünftel (20.000 Euro) spenden zu wollen.

Der oder die Auserwählte darf sich also auf heiße Flirts mit dem großzügigen, lustigen Prince Damien freuen.