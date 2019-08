Promi BB: Almklausi ist zurück und Joey macht Mutti Lilo fertig

Ein wahrer Tornado der Gefühle ist über den Campingplatz gefegt – und hat alles durcheinander gewirbelt. Nach den Auszügen von Ginger und Chris arbeiten die Bewohner die Ereignisse des Abends auf: Janine und Joey sind enttäuscht von Lilos Lästereien, die den Bewohnern am Montag live vorgespielt wurden, und nehmen sich die Hellseherin zur Brust.

Und: Almklausi ist nach seinem Kollaps am Montagabend wohlauf und bereits wieder auf den Campingplatz zurückkehrt. Das und mehr heute um 22:15 Uhr, live in SAT.1 und auf Joyn. Wir verraten erste Details.

„Schön, dass du wieder da bist“

Erleichterung auf dem Campingplatz: Der Schlagersänger ist wohlauf. Nachdem Almklausi am Montag beim Live-Duell von Sanitätern behandelt und danach über Nacht zur Beobachtung wegen einer leichten Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, ist er nun wieder Bewohner von „Promi Big Brother”. Am heutigen Dienstagmittag ist Almklausi auf den Campingplatz zurückgekehrt. „Mir geht’s gut, ich lasse euch doch nicht alleine! Wir rocken das Ding. Wir gewinnen zusammen oder wir verlieren zusammen”, so der Sänger bei seiner Rückkehr zu seinen Mitbewohnern.

Sylvia und Lilo schließen den Schlagersänger in die Arme: „Schön, dass du wieder da bist!”. Während seines Krankenhaus-Aufenthalts blieb Almklausi weiterhin von jeglichem Kontakt zur Außenwelt abgeschirmt und wird von seinen Mitbewohnern über die turbulenten Ereignisse der vergangenen Nacht informiert …

Läster-Lilo im Kreuzverhör

Das hat auch Hellseherin Lilo von Kiesenwetter nicht kommen sehen: Janine Pink und Joey Heindle sind stinksauer auf die Campingplatz-Mutti. Denn auch über die beiden hat Lilo gelästert – das wurde den Bewohnern am Montag in der Live-Show vorgespielt. „Warum redest du denn so scheiße über mich, Mutti? Ich war doch immer so nett und ehrlich zu dir. Ich habe nie schlecht über dich geredet – und was kriege ich dafür?“, will Joey von der 65-Jährigen wissen. Und Janine legt nach: „Ich war schockiert! Wie du das gesagt hast… Der Ton macht die Musik!“

Ungewöhnlich laut verteidigt sich Lilo. Wie andere Bewohner auch, stört sie sich daran, dass Janine nur noch um Tobi herumschwirrt und alle anderen mehr oder weniger links liegen lässt: „Seit ihr zusammen seid, haben wir gar nicht mehr so viel geredet wie früher! Und da habe ich gesagt: Du bist nicht mein Favorit. Was ist daran schlimm?“

Aktuelle Bewohner im Luxuscamp: Tobi Wegener, Theresia, Joey Heindle, Janine Pink

Aktuelle Bewohner im Zeltlager: Lilo von Kiesenwetter, Sylvia Leifheit, Almklausi