18.08.2020 14:44 Uhr

Promi BB: Elene Lucia Ameur ist freiwillig ausgezogen

Das Bitten und Betteln von Elene, sie nach Hause zu schicken, wurde vom Zuschauer nicht erhört - das Märchenland ist eben kein Wunschkonzert.

Und so muss ihre Mitnominierte Alessia Herren (die mit dem grauenhaften Ghettoslang) den Wald verlassen.

Elene versinkt unmittelbar nach der Verkündung in Tränen und sieht nur noch einen Ausweg: die freiwillige Flucht aus dem Märchenland. Und während für sie die Geschichte von „Promi Big Brother“ endet, schlägt ein Neueinzug das erste Kapitel auf: Mit „Prince Charming“ Aaron Königs kehrt die gute Laune in den Märchenwald zurück. Das und mehr heute, um 22:15 Uhr, live in SAT.1 und auf Joyn.

Eine verzweifelte Elene

Fest ging Elene davon aus, dass sie nach ihrer Nominierung das Märchenland verlassen wird – doch statt ihrer schickten die Zuschauer Alessia Herren nach Hause. Elene ist fassungslos: Es fließen bittere Tränen. „Ich kann die Entscheidung nicht verstehen. Ich habe doch gesagt, dass ich nach Hause will“, bricht es im Sprechzimmer verzweifelt aus ihr heraus. „Warum verstehen die das denn nicht? Warum lassen die mich einfach hier? Ich will nach Hause.“

Dann ist sie sich endlich sicher: „Ihr könnt euer Geld behalten, ich brauche es nicht. Ich gehe!“ Für ihre Mitbewohner ist Elenes Entschluss keine große Überraschung. Nach einem kurzen Abschied und einem letzten „Tschüss“ in die Runde fällt die Tür hinter ihr ins Schloss: Elene Lucia Ameur hat das Märchenland freiwillig verlassen – und hinterlässt einen verwirrten Aaron Königs, der kurz zuvor als Bewohner zur Truppe hinzugestoßen ist: „Aber was ist denn passiert?“ „Der ganz normale Wahnsinn“, erklärt Ikke dem gestern eingezogenen „Prince Charming“ Aaron Königs.

Aktuelle Bewohner

Im Märchenwald tummeln sich derzeit Kathy Kelly, Katy Bähm, Ikke Hüftgold, Werner Hansch, Emmy Russ und Neuzugang Aaron Königs.

Aktuelle Bewohner im Märchenschloss sind Ramin Abtin, Udo Bönstrup, Sascha Heyna, Mischa Mayer, Adela Smajic und Simone Mecky-Ballack.

Galerie

Sendezeiten

„Promi Big Brother“ mit Marlene Lufen und Jochen Schropp täglich, 22:15 Uhr, freitags und montags, 20:15 Uhr und ab 24. August täglich, 20:15 Uhr, live in SAT.1 und auf Joyn. „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ mit Melissa Khalaj und Jochen Bendel täglich nach der SAT.1-Show, live auf sixx und auf Joyn