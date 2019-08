Promi BB: Eva ist als Erste raus – Zlatko macht Joey fertig

Halbzeit bei „Promi Big Brother„: Die Kandidaten hatten sich gegenseituig nominiert. Das letzte Wort hatten am Freitagabend die Zuschauer. Mit den wenigsten Stimmen muss „Bachelor“-Finalistin Eva Benetatou als erste Bewohnerin dieser Staffel Deutschlands prominentesten Campingplatz verlassen.

„Ich habe gemischte Gefühle“, so die 27-Jährige nach ihrem Auszug um Mitternacht bei SAT.1. „Auf der einen Seite wäre ich gerne weiter auf dem Campingplatz geblieben, aber auf der anderen Seite hatte ich schon ein komisches Bauchgefühl. Die letzte Woche war hart: Der Streit mit Chris war schlimm. Und irgendwie habe ich es schon geahnt.“

Von ihren Mitbewohnern erhielten Eva und – zu Tobis Entsetzen – Janine die meisten Nominierungen und landeten auf der Abschussliste. Doch der Auszug war nicht der Höhepunkt der Show.

Zlatko feuert gegen Joey

Der Streit zwischen Joey Heindle (26) und Zlatko Trpkovski (43) eskalierte erneut! Obwohl der Sänger zarte Annäherungsversuche hinterm Zaun versuchte, wollte Zlatko nicht mal dessen Stimme hören: „Deine Art, die du an den Tag legst, ist schlecht, nicht menschlich. Du hast dich mir gegenüber falsch verhalten.Du kommst nur an den Zaun, wenn andere am Zaun sind“, schimpfte Zlatko. „Weil es dir definitiv am Arsch vorbei geht, wie es mir geht“.

Und dann jammert der 43-Jährige: „Ich habe das geglaubt, was du mir die ersten beiden Tage vorgemacht hast. Ich habe dir geholfen, habe dich getröstet, habe dir Tipps gegeben, damit du mir dann eine Spritze von hinten gibst und es dich nicht mal mehr interessiert, wie es hier bei mir aussieht.“

Mehr noch: Die Big-Brother-Ikone lästerte dann später sogar über den verzweifelten Joey, der überhaupt nicht wusste, was er gemacht haben soll. Nix blieb mehr übrig von der zarten Bromance der ersten Tage…

Promi-BB-Gewinner der letzten Jahre im Studio

In der Halbzeit-Show von „Promi Big Brother“ begrüßen Jochen Schropp und Marlene Lufen alle bisherigen Sieger der Show: Jenny Elvers, Aaron Troschke, David Odonkor, Ben Tewaag, Jens Hilbert und Silvia Wollny. „Willkommen zu Hause“ heißt es kurze Zeit für Silvia Wollny: Die Bewohner des Zeltlagers wählen die Vorjahres-Siegerin, um für sie den Einkauf im Markt zu übernehmen. Beim Live-Duell zockten Zlatko und Sylvia dann darum, welcher Bewohner in welchen Bereich ziehen soll.

Aktuelle Bewohner im Luxuscamp: Lilo von Kiesenwetter, Almklausi, Sylvia Leifheit, Zlatko

Aktuelle Bewohner im Zeltlager: Jürgen Trovato, Tobi Wegener, Theresia, Ginger Costello Wollersheim, Chris, Joey Heindle, Janine Pink