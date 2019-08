Promi BB: Hier knutschen sich Tobi und Jani – und Joey heult

Heute Abend Halbfinale bei “Promi Big Brother”: Der Kampf um 100.000 Euro geht in die vorletzte Runde. Big Brother will wissen, wie die Bewohner sich einschätzen: Wer ist der beliebteste Bewohner auf dem Campingplatz? Wer nervt seine Mitbewohner mit egoistischem Verhalten?

Heftige Diskussionen sind die Folge – bis natürlich mal wieder Tränen fließen. Und wie geht es für Tobine nach dem Finale weiter? Das Kuschelpaar knutscht nicht nur immer heftiger, sondern schmiedet auch fleißig Zukunftspläne … Das und mehr heute um 22:15 Uhr, live in SAT.1 und auf Joyn.

Joey zieht mal wieder die Arschkarte

Alle Campingplatz-Bewohner werden von Big Brother aufgefordert, innerhalb der Gruppe verschiedene Rankings aufzustellen. Joey Heindle kommt dabei alles andere als gut weg und wird zum Schlusslicht bei der Frage „Wer ist am beliebtesten?” und zum Führenden bei „Wer ist am egoistischen?” gewählt. Klar, dass diese Einschätzungen seiner Mitbewohner nicht spurlos an dem Sänger vorbeigehen: „Das ist ein Kackspiel!” Es fließen Tränen.

Doch zum Glück hat er ja seinen Bro Tobi Wegener. An dessen muskelbepackter Brust weint sich Joey aus.

Hält die Zeltplatz-Liebe?

„Ich bin gespannt, wie das alles wird wenn wir draußen sind”, fragt sich Janine. Auf diese Frage hat Tobi nur eine Antwort: „Traumpaar 2019!” Janine freut sich sichtlich, über diese klare Ansage. Doch dan äußert gegenüber ihres Camping-Herzblatts aber auch Bedenken: „Ich hatte noch nie einen Jüngeren. Ich hatte immer so Angst vor Männern in deinem Alter. Solche nehme ich mir eigentlich prinzipiell nicht, weil die sich in dem Alter noch gar nicht festlegen wollen. Ich bin in einem Alter, ich habe keinen Bock mehr, alle paar Jahre meinen Partner zu wechseln!”

Die Leipziger Soap-Darstellerin hat für ihre nächste Beziehung klare Ziele: “Ich will halt irgendwann mal ankommen. In deinem Alter haben doch viele noch Flausen im Kopf!” Tobi reagiert vehement: „Aber ich doch nicht!” Und als ob er seine Aussage mit Taten noch bekräftigen will, küsst er seine Liebste später so heiß, innig und intensiv wie nie zuvor im Garten des Luxuscamps (das Video dazu gibt’s unten!) Wahre Camping-Romantik.

Aktuelle Bewohner im Luxuscamp: geschlossen

Aktuelle Bewohner im Zeltlager: Almklausi, Theresia, Joey Heindle, Janine Pink, Tobi Wegener