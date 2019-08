Promi BB im Video: Zlatko raus – ist Jürgen der Nächste?

Damit hatte niemand gerechnet: An Tag 9 war es für Zlatko Trpkovski bei „Promi Big Brother“ überraschenderweise schon wieder aus. Der KFZ-Meister und Big-Brother-Star der ersten Stunde landete mit TV-Detektiv Jürgen Trovato auf der Abschussliste.

Unklar ist, ob dem 43-jährigen eigentlichen Favoriten Zlatko womöglich sein tagelanges Joey-Mobbing um die Ohren flog. Jedenfalls bekam er die geballte Ablehnung der Zuschauer schon um die Ohren gehauen, als er mit Tobi Wegener (26) die Duell-Arena betrat: Das Publikum vor Ort buhte ihn aus!

„Ich finde mich geil“

Dann wurden Zlatko und Trovato wurden von ihren „Promi Big Brother“-Mitbewohnern nominiert. Das Publikum fällte danach das Urteil: Die Wahl fiel auf die Big-Brother-Legende. Er bekam weniger Anrufe von den Zuschauer und muss ausziehen (siehe Video unten). Zlatko selbst schien von der Entscheidung selbst schwer geschockt und konnte sich den Rauswurf überhaupt nicht erklären. Zuvor tönte er im Luxuscamp noch vollmundig gegenüber Lilo von Kiesenwetter und Sylvia Leifheit: „Ich liebe mich selber. Ich finde mich geil“. War das jetzt echt oder Komik?

Bleibt die Frage: Ist TV-Detektiv Jürgen Trovato der Dritte, der aus der Zeltlager-Show fliegt?

Ist Zlatko schwul?

Der will jedenfalls ermittelt haben, dass Zlatko schwul sein muss. „Als ich drüben war, da habe ich Zlatko genau beobachtet, der hat Tobi beim Duschen auf die Nippel geguckt“. Er sehe „sowas“ gleich!. „Ich bin ja nicht blöd, aber ich sag da gar nichts!“

Und Joey Heindle versteht jetzt auch, warum der böse Zlatko seit Tagen missachtet: „Ahhh, deswegen war der so sauer, weil ich nicht zu ihm an den Zaun gegangen bin!“ Und auch Janine Pink, frisch verliebt in den schönen Tobi, geht ein Licht auf: „Der ist nur eifersüchtig auf mich. Deswegen hat er mich gewählt!“!

„Ich bin nicht nachtragend“

„Hätte ich nicht mit gerechnet, aber auch vor 19 Jahren hatte ich nicht damit gerechnet. Das ist Schicksal, das ganze Spiel wiederholt sich“, erklärt Zlatko nach seinem Auszug in der anschließenden Late Night Show“ auf sixx (Siehe Video unten). Aus seinen Streit mit Joey angesprochen sagt die „Big Brother“-Legende: „Ich bin kein Mensch, der lange böse oder nachtragend ist. Nur in dem Moment habe ich es so gefühlt und war enttäuscht. Wenn die Leute mir das übelgenommen haben, dann ist es halt so.“

Aktuelle Bewohner im Luxuscamp: Lilo von Kiesenwetter, Almklausi, Sylvia Leifheit

Aktuelle Bewohner im Zeltlager: Jürgen Trovato, Tobi Wegener, Theresia, Ginger Costello Wollersheim, Chris, Joey Heindle, Janine Pink

Raus sind Eva und Zlatko.

Heute Abend ab 22.15 Uhr gibt’s eine neue Folge auf SAT.1 und Joyn.