Promi BB: Ist Jürgen ein Maulwurf? Für Eva kommt die große Erlösung!

Mittwoch, 14. August 2019 18:29 Uhr

Ex Bachelor-Contestantin Eva Benetatou und TV-Detektiv Jürgen Trovato nehmen ihr gemeinsames Feindbild Chris ins Visier. Dabei macht der 57-Jährige ihr ein überraschendes Geständnis. Eva hingegen findet in anderer Hinsicht endlich Erleichterung. Theresia schwelgt im Luxus – und leidet. Und: Der große Bruder spendiert eine fette Sommerparty für das Luxuscamp. Das und mehr heute ab 23.15 Uhr bei Promi Big Brother.

Jürgen und Eva haben sich auf ein gemeinsames Feindbild eingeschossen: YouTuber Chris!

„Bachelor”-Kandidatin Eva wettert: „Er glaubt, er ist der Beste. Er glaubt, er macht alles richtig. Er glaubt, er hat immer Recht. Der Chris geht mir dermaßen auf die Nerven. Das ist für mich kein Mann. Der ist immer noch ein kleines Kind. Der reißt einfach viel zu schnell die Klappe auf. Was glaubt er denn, wer er ist?!“

Spiel extra abgebrochen?

Und auch Jürgen Trovato ist kein Fan: „Der traut sich alles, deswegen ist der hier drin. Es kristallisiert sich heraus, wie die Leute wirklich sind.“ Pikant: Der TV-Detektiv enthüllt Eva seine angebliche Strategie und behauptet ernsthaft: Das Live-Match „Zitterwurf“ hatte er extra abgebrochen! „Das war pure Absicht! Ich wollte die Reaktionen der anderen sehen. Da konnte man sehen, wer sportlich ist. Da kamen die wahren Charaktere raus!“ Ach?

Theresia und der fehlende Vater

Die tränenüberströmte Ex-GNTM-Contestantin Theresia Fischer flüchtete sich aus dem Sprechzimmer in die Arme ihrer Luxuscamp-Mitbewohner: Was war passiert? „Heute hat Tobi von seinem besten Freund erzählt, der sein Papa-Ersatz ist“, schluchzt das Model. Sie selbst hatte zwar eine schöne Kindheit mit ihrem Vater, aber das hat sich geändert. „Das belastet mich so sehr. Mein Vater hat zu mir gesagt: Du könntest alles von mir haben, hättest du dich nicht so entwickelt, wie du jetzt bist. Weil ich mit einem alten Mann zusammen bin, der sowieso bald in die Kiste steigt und ich ekelhaft bin. Er hat es mir ins Gesicht gesagt. Ich würde mir meine Eltern als meine Eltern zurückwünschen, als meine Familie.“ Ihr Fazit: „Ich hab Freunde, aber ich hab keine Familie.“

Rettung für Eva!

Die Fans haben auf PromiBigBrother.de entschieden: In der Zuschauerbox liegt der langersehnte Kaffee für die Zeltlager-Bewohner! Vor allem Eva Benetatou ist glücklich: „Mega, wir freuen uns riesig!“ Wird das Verstopfungsproblem bei der „Bachelor“-Finalistin in Gang bringen? „Wenn ich da reingehe und irgendwas funktioniert, dürft ihr eine Laola-Welle machen“. Eva kann auf’s Klo das gesamte Zeltlager atmet auf!

Unser Bonus-Video ist das hier: Bei Tobi und Joey wird mal wieder richtig gepumpt. Lilo von Kiesenwetter und Janine Pink können ihre Augen gar nicht abwenden…