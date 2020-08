21.08.2020 18:28 Uhr

Promi BB: Krieg zwischen Simone Ballack und Katy Bähm!

Noch eine Woche bis zum Finale. Das letzte Kapitel des Sommer-Märchens von "Promi Big Brother“ wird aufgeschlagen.

Ab heute wird jeden Tag ein Bewohner das Märchenland verlassen. Die Luft wird merklich dünner, die Zündschnur wird kürzer und es knallt im Märchenwald. Wie zwei böse Hexen gehen Simone Mecky-Ballack und Katy Bähm völlig unerwartet aufeinander los.

Der plötzlich entfachte Waldbrand ist derart heftig, dass Kathy Kelly in Tränen ausbricht. Es brennt an allen Ecken und Enden: Geht es jetzt etwa auch zwischen Udo Bönstrup und Emmy Russ noch heiß her? Plötzlich erwidert er die neckischen Spielchen der Blondine. Das und mehr heute, um 20:15 Uhr, live in SAT.1 und auf Joyn.

Katy Bähm provoziert Simone

Zwischen Simone Mecky-Ballack und Katy Bähm fliegen die Fetzen. Der Grund: Katy mischt sich ein, als Simone Feuer macht. Die Ex-Spielerfrau geht genervt in den Holzverschlag: „Jeden Tag mach ich zu Hause Feuer. Ich weiß, wie man Feuer macht. Ich habe keinen Bock mehr. Feierabend!“ Katy stürmt ihr hinterher: „Nix Feierabend, so kannst du nicht mit uns umgehen, wir sind nicht deine Kinder, Madame.“

Dieser Ausdruck bringt das Fass zum Überlaufen und Simone springt auf: „Pass auf, mein lieber Freund! Sag noch einmal Madame zu mir!“

„Du mischst Dich in alles ein!“

Adela Smajic, Ramin Abtin und Mischa Mayer gehen in der feurigen Auseinandersetzung dazwischen, doch an Frieden ist im Märchenwald nicht zu denken. „Ich sag dir das auch ins Gesicht: Du mischst dich in alles ein und weißt alles besser, den ganzen Tag! Bei ‚Madame‘ war ich mit dir fertig“, ruft Simone der Berliner Drag-Künstlerin nach, die sich ebenfalls nicht beruhigen lässt: „Ich lass mir das nicht bieten, was denkt sie denn, wer sie ist?“ Und dann wird aus dem Feuerstreit ein echter Märchenwald-Brand …

Kathy Kelly ist entsetzt und weint

Ein wirklich ungewohnter Anblick: Die Powerfrau Kathy Kelly atmet schwer, schluckt und hat Tränen in den Augen – der Zoff zwischen Simone und Katy hat der sonst immer ausgeglichenen Kathy den Rest gegeben: „Es muss einfach raus“, kommentiert sie ihre Tränen gegenüber Katy Bähm. „Es war alles heute ein bisschen viel.“ Doch statt die Sängerin abzulenken, schüttet die Drag-Künstlerin wieder Öl ins Feuer und lästert über Simone: „Ich verstehe nicht, wieso sie so ist. Sie könnte vielleicht ja mal nachdenken und dann mal sorry sagen. Sie könnte meine Mutter sein, so alt ist sie. Sie will Respekt haben, ist aber selber respektlos.“ Nicht mal die Tränen von Kathy Kelly scheinen den Waldbrand löschen zu können …

Udo vergreift sich an Emmy

Und noch eine Premiere im Märchenwald: Udo Bönstrup lacht! Überhaupt zeigt sich der 25-Jährige von einer ganz anderen Seite: Er macht Witze, geht endlich auf Emmys kontinuierlichen Anmachversuche ein und macht ihr sogar Komplimente: „Emmy, du bist sehr hübsch!“ Und dann tut er der Blondine den wahrscheinlich größten Gefallen: Er nimmt sie aus Spaß fest! Emmy, die aus ihrem Faible für Polizisten keinen Hehl macht, scheint mächtig angetörnt, doch Udo lässt die „Verhaftete“ auf den Isomatten zurück.

So geht’s jetzt weiter

Wie dieses Sommer-Märchen wohl endet? Es waren einmal 18 prominente Märchenland-Bewohner, doch am Ende kann nur einer von ihnen „Promi Big Brother“ und den Topf voller Gold im Wert von 100.000 Euro gewinnen. Bis zum großen Finale am Freitag, den 28. August, lichten sich ab heute täglich die Reihen der tapferen Recken, Prinzen und Prinzessinnen in Wald und Schloss. Wen setzen die Bewohner durch die Nominierungen auf die Exit-Liste? Wem gönnen die Zuschauer kein Happy End? Und wer fliegt am Ende des Tages aus dem Märchenland?

Aktuelle Bewohner

Im Märchenwald: Aaron Königs, Ramin Abtin, Udo Bönstrup, Mischa Mayer, Adela Smajic, Simone Mecky-Ballack, Sascha Heyna und Katy Bähm.

Aktuelle Bewohner im Märchenschloss: Werner Hansch, Ikke Hüftgold, Kathy Kelly und Emmy Russ.