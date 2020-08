27.08.2020 18:28 Uhr

Promi BB: Kurz vorm Finale fliegen zwei Bewohner raus

Das letzte Kapitel deMärchens von "Promi Big Brother" nähert sich dem Ende: Vier Bewohner werden am Freitag um den Sieg und um 100.000 Euro kämpfen.

Am heutigen Donnerstagabend müssen noch zwei Bewohner das Märchenland verlassen. Unser Tipp: Es sind Mischa Mayer und Emmy Russ. Oder: weil SAT.1 zum Finale etwas mehr Drama braucht, müsste statt Emmy heute womöglich Kathy Kelly gehen.

Bevor am Mittwochabend das Märchen des großen Bruders für Simone Mecky-Ballack endete und Emmy im Wald zur Endgegnerin aufstieg, ließ die Ex-Spielerfrau ihre Traumhochzeit mit Michael Ballack noch einmal Revue passieren. Wird auch Katy Bähm „Ja“ sagen? Big Brother hat die Drag-Künstlerin vor eine ganze besonders kulinarische Versuchung gestellt … Das und mehr heute, live um 20:15 Uhr, in SAT.1 und auf Joyn.

Emmy kickt Simone raus

„Gratulation an uns alle. Wir sind sechs von 18. Wir haben eine unfassbar spannende Zeit hinter uns. Morgen wird es hart, denn jetzt nicht ins Finale kommen, wäre für jeden schade“, resümiert Ikke Hüftgold melancholisch nach Simones Auszug. „Das ist wie kurz vorm Klo in die Bux geschissen!“ Damit bringt es Ikke auf den Punkt: Kathy, Katy, Emmy, Ikke, Mischa und Werner – jeder will bis zum Ende im Märchenland bleiben.

Nachdem sich Emmy Russ am Mittwochabend gegen Simone Mecky-Ballack im Zuschauervoting durchsetzen konnte, genießt die 21-Jährige ein ganz anderes Standing in der Gruppe. Freundlichkeit und Respekt von allen Seiten, statt Hetze und Lästereien. „Du hast eine große Fangemeinde, mit dem, was du gestern und heute gezeigt hast. Damit kannst du noch weit kommen“, lobt Werner, der zuvor kein gutes Haar mehr an der Blondine gelassen hat. Katy Bähm fasst die Lage zusammen: „Bist du jetzt der neue Endgegner, oder was?“

Elton John auf Simones Märchenhochzeit

Simone schwelgt in Erinnerungen an goldene Zeiten: Kein geringerer als Superstar Elton John beehrte sie auf ihrer Vermählung mit Fußball-Star Michael Ballack.

Hintergrund: Die Trauung Mitte Juli 2008 auf dem Gelände des Bayerischen Yachtclubs am Starnberger See wurde zum Spektakel der Superlative. Elton John sang dort eineinhalb Stunden. Auch die Regensburger Domspatzen performten.

„Kommt der dann im Privatjet?“, fragt Ikke neugierig zu Elton Johns Stippvisite. „Der fährt nicht mal mit dem Auto. Der fliegt mit dem Heli ab Flughafen“, klärt Simone über die Gepflogenheiten des Musikers auf. „Aber es war cool! Wir waren nur 150 Leute. Keiner wusste, dass er kommt, nur Micha und ich. Es waren alle da: Der Calli, der Daum, der Hoeneß, der Franz Beckenbauer, Rudi Völler.“

Genervt von Stardesigner Roberto Cavalli

Drag-Künstlerin Katy Bähm interessiert vor allem eins – das Brautkleid. Simone erklärt: „Kennst du Ralph and Russo? 2008 kannte die niemand. Eigentlich hatte ich schon einen Termin bei Roberto Cavalli in Mailand und dann ist der mir so auf den Keks gegangen, weil der so anstrengend war. Da hätte ich dreimal nach Mailand fliegen sollen für ein Fitting. Dafür hatte ich keine Zeit. Und dann war das so ein Hin und Her, da habe ich das abgesagt. Mein Kleid war vorne eng und alles voll mit Swarovski-Steinen, und eine Schwanenfeder vorne. Und hinten war eine lange Schleppe, da waren 5.000 einzeln eingenähte Steine in Federn. Das Kleid habe ich noch.“

Aktuelle Bewohner

Im Märchenwald: Werner Hansch, Ikke Hüftgold, Mischa Mayer, Katy Bähm, Kathy Kelly und Emmy Russ. Aktuelle Bewohner im Märchenschloss: Vorübergehend geschlossen.

