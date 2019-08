Promi BB nach Zlatkos Auszug: Ein tiefer Graben teilt das Camping-Lager

Die Ereignisse des Abends und der Rauswurf von „Big Brother”-Legende Zlatko haben tiefe Spuren bei den Campingplatz-Bewohnern hinterlassen: War Tobis Entscheidung, sich selbst vor einer Nominierung zu schützen, ein mieser Ego-Trip?

Auch die Liebe zwischen dem „Love Island”-Schnuckel Tobi und der Ex-Soap-Darstellerin Janine Pink sorgt nach wie vor für Diskussionen: Sind wirklich echte Gefühle im Spiel? Hellseherin Lilo schaut in ihre Glaskugel. Das und mehr gibt’s heute ab 22:15 Uhr, live in SAT.1 und auf Joyn.

Jetzt bilden sich Fronten

Die Meinungen auf dem Campingplatz über Tobis Entscheidung, sich selbst vor einer Nominierung zu schützen, gehen auseinander. Während Joey Heindle seinem „Bro“ sagt, dass er richtig gehandelt hat, hat YouTuber Chris damit ein echtes Problem: „Sehr schwacher Move von Tobi. Wenn man bedenkt, dass er hier doch sehr gut ankommt, so gar nicht gefährdet ist – und dann schützt er sich. Der denkt nur an seinen eigenen Arsch!“, so der 32-Jährige verständnislos.

„Ich habe das jetzt das dritte, vierte Mal mitbekommen, das alle so einen auf Team machen und am Ende denkt jeder an seinen eigenen Arsch. Was hindert mich jetzt daran, auch nur noch an meinen zu denken?“ Damit trifft Chris wohl den Nagel auf den Kopf: Die Gruppenbildung auf dem Campingplatz ist nicht mehr zu übersehen.

„Hier muss man ja alles neu überlegen. Es werden hier jetzt Fronten aufgebaut, unvorstellbar“, gibt Hellseherin Lilo von Kiesenwetter im Sprechzimmer zu. Almklausi sieht es genauso: „Man sieht jetzt schon wie sich die Gesichter wandeln. Jetzt geht es ans Eingemachte. Am Anfang waren wir noch ein Team, aber jetzt entwickelt sich alles auseinander. Die Fronten werden härter und die Freundlichkeit weniger!“

Tobine-Lovestory ist echt!

„Ich komme der Janine nicht näher“, stellt Almklausi fest und glaubt auch, den Grund dafür zu kennen: „Die ist echt in love.“ Zlatko hingegen hat eine andere Meinung über die Lovestory zwischen Tobi und Janine: „Das ist Bullshit! Suche ich den Partner meines Lebens, mache ich das nicht hier.“

Zlatko will es genau wissen und wendet sich vertrauensvoll an Hellseherin Lilo: „Ist das nur pure Berechnung?“, fragt Zlatko.

Aber die angeblich Hellseherin der Stars und Sternchen ist sich ganz sicher: „Nein! Das ist nicht geplant gewesen. Janine weiß, was sie will. Sie will den Tobi! Und Tobi sieht alles vollkommen durch die rosarote Brille. Beide tun das!”

Im Sprechzimmer hat Liebesexpertin Lilo eine Botschaft an alle Zweifler: „Janine ist so verliebt in den Tobi, das ist sensationell. Wenn das irgendeiner noch anzweifelt: Das ist absolut echt.“