15.08.2020 19:00 Uhr

Promi BB: Neuzugang Alessia Herren trifft auf ihre Feindin

Da ist Musik drin: Neuzugang Alessia Herren mischt an Tag 9 die "Promi Big Brother"-Runde ordentlich auf.

Diesseits der Schlossmauern hat Emmy Russ noch eine Rechnung mit der 18-Jährigen offen. Welche Rolle spielt Alessias Vater Willi Herren beim Beef der beiden Prinzesschen? Jenseits der Mauern wettert Elene Lucia Ameur gegen die neue Märchenwald-Bewohnerin. Schwarze Haare, helle Haut – im „Promi Big Brother„-Märchenland ist nunmal nur Platz für EIN Schneewittchen.

Deutlich harmonischer geht es zwischen Märchenonkel Werner Hansch und Katy Bähm zu. Für den 81-Jährigen ist die glitzernde Welt der Drag-Queen ein wahres Wunderland. Von Katy Bähm erhält die Kommentatoren-Legende eine ganz persönliche Homo-Lernstunde, die tränenreich endet. Das und mehr heute ab 22.15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Wie aus Freundinnen Feindinnen wurden

Was war denn da eigentlich los zwischen Emmy Russ und Nachrückerin Alessia Herren? Adela Smajic will das genauer wissen und Emmy plaudert bereitwillig aus dem Nähkästchen: „Wir waren zusammen in einer TV-Sendung und richtig gut befreundet“, schildert die Blondine. Als dann Alessias Papa Willi Herren versprach, Emmys Karriere anzukurbeln, war sie Feuer und Flamme. Wie kam es also zum Eklat? „Er hat er einfach nicht mehr geantwortet“, erklärt Emmy ihre Enttäuschung.

„Und irgendwann sehe ich auf Instagram: Ich bin geblockt. Davon habe ich einen Screenshot gemacht und den gepostet: ‚Verspricht mir eine Karriere, hält sich nicht dran, dann blockt er mich.‘ Das war das Posting, über das sie sich aufgeregt hat. Und das war’s. Und dann hat sie mir geschrieben: Ich schlag dir in die F*** und solche Sachen.“

Eine Neverending Story?

Kaum im Märchenwald eingezogen, geht Alessia Herren auf Frontalangriff gegen Emmy und kramt den alten Disput wieder hervor: „Ich fand das damals nicht gut! Warum? Wir haben uns so gut verstanden!“ Emmy will das lieber nicht vor allen anderen diskutieren. Bei einem Gespräch unter vier Augen erklärt sie ihrer Ex-Freundin: „Dein Vater: Verspricht voll viel und dann kam nichts.“ Alessia muss zugeben: „Ja, mein Vater ist so, der ist leider unzuverlässig…“ Ach was?!

Ob sich die beiden Prinzesschen auf der Erbse versöhnen werden?

Elene wettert gegen Neuzugang Alessia

Voreingenommenheit gegen Nachrückerin Alessia gibt’s auch im Märchenschloss: „Ich werde mit ihr aneinandergeraten, zu einer Millionen Prozent“, ist sich Elene Ameur sicher. „Sie ist sehr temperamentvoll. Als sie im Nonnenkloster war, hat sie sich mit jedem angelegt und jeden fertig gemacht.“ Das kann heiter werden … schließlich hat Elene die 18-jährige Alessia noch nicht einmal persönlich kennengelernt.

Aktuelle Bewohner

Im Märchenwald: Ramin Abtin, Udo Bönstrup, Simone Mecky-Ballack, Sascha Heyna, Mischa Mayer, Emmy Russ, Adela Smajic, Alessia Herren.

Aktuelle Bewohner im Märchenschloss: Kathy Kelly, Katy Bähm, Ikke Hüftgold, Werner Hansch und Elene Lucia Ameur.

„Promi Big Brother“ mit Marlene Lufen und Jochen Schropp täglich, 22:15 Uhr, freitags und montags, 20:15 Uhr und ab 24. August täglich, 20:15 Uhr, live in SAT.1 und auf Joyn.