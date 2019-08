Promi-BB-Steckbrief (10): Almklausi

Freitag, 9. August 2019 14:43 Uhr

Es ist wieder soweit: die TV-Show “Promi Big Brother” geht in die nächste Runde. Das Spektakel läuft ab dem 9.August täglich zwei Wochen lang um 22:15 bei SAT.1. Wir stellen die Kandidaten vor, die hoffentlich für jede Menge Unterhaltung, Lacher und Zoff sorgen werden. Wer ist eigentlich dieser Almklausi?

Klaus Meier (50) ist den Fans der Schlagerwelt vor allem als „Almklausi“ bekannt. 2018 landete er mit „Mama Laudaaa“, seinen bisher wohl größten Hit. Mittlerweile gehört er zu den beliebtesten Sängern auf dem Ballermann.

Sein Weg nach ganz oben war dabei alles andere als einfach. Als Almklausi am Anfang seiner Karriere als DJ in das Musikbusiness einstieg wusste er zeitweise nicht einmal wie er seine Wohnung finanzieren sollte. Das führte sogar soweit, dass der heute 50-Jährige ab und an ins Hallenbad musste um sich warm zu duschen.

Ganze 20 Jahre lang dauerte Klaus‘ Kampf an die Spitze der Schlagerwelt, währenddessen er sich eher schlecht als recht mit Auftritten auf Partys finanzieren musste. Mit Songs wie „Es tut mir leid Pocahontas“ oder „Mama Laudaaa“ gelang ihm schließlich der lang ersehnte Durchbruch.

Enttäuschung für weibliche Fans

Der Musiker hat riesen Lust darauf sich einmal komplett von der Außenwelt abzuschirmen. Genau deswegen nimmt er nun an „Promi Big Brother“ teil. „Seit Jahren laufe ich auf High-Level, ich erwarte dass ich mal wieder Zeit für mich finde“, so Almklausi vor seinem Einzug. Weibliche Fans werden allerdings enttäuscht sein, denn der begehrte Malle-Star verriet zudem: „Meinen Astralkörper werde ich im Haus nicht nackt zeigen“.

Im September wurde der 50-Jährige Vater eines kleinen Sohnes. Dieser dürfte sein Verantwortungsbewusstsein wohl gestärkt haben.

Darüber sagte er: „Es war eine sehr schwere Geburt, die mein Leben total verändert hat. Unser Laurie kam drei Monate zu früh und lag drei lange Monate auf der Intensivstation. Es war eine sehr harte Prüfung für uns alle. Wir haben gehofft und gebangt und man sagt ja, dass Frühchen dem Tod näher sind als dem Leben. Unser Kind hat glücklicherweise überlebt und diese Zeit der Ungewissheit hat mich wirklich sehr demütig gemacht. Mir wurde wieder bewusst, was wirklich wichtig ist im Leben: Die Gesundheit, die Familie und Freunde, der Zusammenhalt, das Vertrauen in sich und andere.“