Promi-BB-Steckbrief (11): Sylvia Leifheit

Freitag, 9. August 2019 18:51 Uhr

Heute Abend startet bei SAT.1 die siebte Staffel von „Promi Big Brother“. Die Kandidatenliste ist nicht wirklich berauschend – durchweg Leute aus dem C- und Z-Promi-Universum. Aber darüber regen wir uns ja jedes Mal auf. Wir stellen alle Bewohner in Wort und Bild vor.

Sylvia Leifheit (43) ist ein echtes Allround-Talent. Die hübsche Blondine ist Schauspielerin, Unternehmerin und Autorin. Zudem ist sie als Erotikmodel in der aktuellen Ausgabe des „Playboy“ zu sehen.

Aufgewachsen ist die heute 43-Jährige in der ehemaligen DDR. Dort besuchte sie eine Eliteschule und kam schon früh in den Genuss einer Sprech- und Gesangsausbildung. Allerdings wurde Sylvia damals zum Opfer zahlreicher Mobbing-Attacken, die ihre Kindheit erschwerten.

Die Schönheit entdeckte aber dann doch ihr Selbstbewusstsein und startete karrieretechnisch voll durch. Euch privat läuft es denn die „Rosamunde Pilcher„- Darstellerin ist seit elf Jahren mit dem österreichischen Schauspieler Gabriel Barylli (62) glücklich verheiratet.

Ausnahmesituation

Bei „Promi Big Brother“ freut sich Leifheit vor allem auf die Ausnahmesituation in der verschiedenste Charaktere in einem Raum isoliert sind. „Das halte ich für sehr spannend und außergewöhnlich. Diese Chance habe ich nicht nochmal im Leben“, so die Buchautorin.

Allerdings hat die erfolgreiche Geschäftsfrau Angst davor, sich in der Show ohne Make-Up zu zeigen. „Das rührt daher, dass ich in meiner Kindheit sehr oft gehänselt wurde“, verriet die angehende Hausbewohnerin vor ihrem Einzug gegenüber SAT.1

Und sie fügt hinzu: „Ich bin mein ganzes Leben lang von Neugierde und Wachsamkeit angetrieben worden und konnte kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Ich habe schon so viel gemacht: Hauptrollen in Filmen gespielt, Bücher geschrieben, Sendungen moderiert, Unternehmen gegründet, Verantwortung für Mitarbeiter getragen. ‚Promi Big Brother‘ ist eine völlig neue Herausforderung für mich und ich liebe Herausforderungen. Ich bin total gespannt. Das ist wie ein Blind Date mit anderen Menschen!“