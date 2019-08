Promi-BB-Steckbrief (4): Eva Benetatou

Mittwoch, 7. August 2019 19:40 Uhr

Am 9. August ist es wieder soweit. Die TV-Show “Promi Big Brother” geht in die nächste Runde. Das Spektakel läuft dann täglich zwei Wochen lang um 22:15 bei SAT.1. Wir stellen die Kandidaten vor, die hoffentlich für jede Menge Unterhaltung, Lacher und Zoff sorgen werden.

2019 schaffte es Eva Benetatou (27) in der RTL-Kuppelshow “Der Bachelor” bis ins Finale, fuhr am Ende allerdings ohne die letzte Rose nach Hause. Für die Teilnahme an der Sendung kündigte die 27-Jährige damals sogar ihren Job als Flugbegleiterin. Aktuell ist sie als Influencerin tätig und studiert Wirtschaftsrecht.

Mit ihren griechischen Wurzeln ist die Brünette äußerst temperamentvoll und weiß genau was sie will. Schon beim “Bachelor” eckte sie mit ihrer direkten Art öfters mal an, was auch in der SAT.1-Show für Zündstoff sorgen dürfte. „Mich interessiert eben vieles nicht, und das zeige ich auch. Das kommt dann schnell als zickig rüber. Außerdem habe ich nicht beim „Bachelor“ teilgenommen, um neue Freunde zu gewinnen, sondern um mich im Idealfall zu verlieben und einen Mann zu finden. Ich hatte da einen Tunnelblick, der als Arroganz ausgelegt wurde. Und ich weiß: Ich kann eine Zicke sein, aber das stört mich nicht.“

Momentan ist Eva Single, allerdings schließt sie nicht aus, dass sich das während der Zeit im Haus durch männliche Kollegen ändern wird.

Wenn neben ihr jemand Sex hat

Da möchte die Griechin vor allen Dingen Spaß haben aber auch an ihre Grenzen gehen. “Wenn neben mir jemand Sex haben wird werde ich lachen oder einfach tief schlafen”, enthüllte die Flugbegleiterin gegenüber dem TV-Sender vor dem Beginn der Show.

Und: „Im Moment lasse ich mich auf gar nichts ein, schaue nur auf meine Karriere. Ich date niemanden, will mich nur auf mich konzentrieren und mir alles so einrichten, wie ich es mag und brauche. Für eine Beziehung ist da momentan kein Platz.“