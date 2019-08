Promi-BB-Steckbrief (8): Ginger Costello Wollersheim

Freitag, 9. August 2019 08:03 Uhr

Promi Big Brother lädt ab heute Abend 20:15 Uhr bei SAT.1 Prominente aus unterschiedlichsten Welten für zwei Wochen in seinen Kosmos ein. Wir stellen alle Kandidaten wie immer in Wort und Bild vor. Hier dreht sich alles um Ginger Costello Wollersheim (33), die Neue an der Seite von Ex-Rotlichtkönig Bert Wollersheim.

Ursprünglich stammt die Blondine aus dem kleinen Burgwedel in Niedersachsen. Ihre Kindheit verbrachte sie dort bei ihren Großeltern. Allerdings verließ Ginger schon sehr früh das Haus von Oma und Opa, um auf eigenen Beinen zu stehen.

Wie auch ihr neuer Partner Bert hat die Schönheit schon Erfahrungen im Rotlicht, wo sie als Stripperin und „Webcam-Girl“ arbeitete. Nun plant die Niedersachsin als Schlagersängerin groß rauszukommen. Auf Malle konnte sie sich zumindest schon mal einen Namen machen.

Höhenangst

Während der Zeit im Big-Brother Haus möchte die Sängerin neue Lebenserkenntnisse gewinnen und neue Leute kennen lernen. Da sie glücklich verheiratet ist würde sie aber mit keinem der Kandidaten flirten. Vor der Show gab die angehende Bewohnerin allerdings zu unter enormer Höhenangst zu leiden. “ Ich habe Angst auf einen 80-Meter Kran oder Bungee-Jumping machen zu müssen“, so Wollersheim vor ihrem Einzug.

Auf was man sich bei der Frau mit dem gekünstelten Namen im Haus einstellen muß ist das hier: Langeweile mit Ginger? „Ich hasse Streit und flippe auch nicht so schnell aus, dazu habe ich schon genug schräge Situationen erlebt. Ich bin wirklich ziemlich lieb, auch privat!“ Dann fügt sie hinzu: „Wenn mein Mann zum Beispiel anfängt zu streiten, zeige ich ihm meine Brüste – dann ist er ganz schnell ruhig und entspannt.“