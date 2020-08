20.08.2020 20:10 Uhr

Promi BB Tag 14: Wer ist der größte Fake und wer der Authentischste?

An Tag 14 bei "Promi Big Brother" kommt es zur großen Abstimmung: "Wer ist echt und wer spielt allen nur was vor?" Einer weint .

Heute lästere ich, morgen nominiere ich und übermorgen hole ich mir der Königin ihre Krone! Das scheint der Plan der Märchenwald-Bewohner zu sein, nachdem sich Drag-Queen Katy Bähm immer mehr ins Aus schießt. Nervige Ranking-Diskussionen, ewige Match-Bestimmerin und überhaupt, alles fake – den ganzen Tag über regen sich die Bewohner über die dominante Art der 27-Jährigen auf. Das macht es dem Neuzugang Aaron nicht einfacher, bei „Prince Charming“ fließen bittere Tränen… Das und mehr heute ab 22:15 Uhr, live in SAT.1 und auf Joyn.

Alles Fake! Wie echt ist der Märchenwald?

„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Fakeste von uns im ganzen Land?“, kommentiert Katy Bähm die Ranking-Herausforderung, die sich Big Brother für die Märchenwald-Bewohner ausgedacht hat. Männer und Frauen müssen getrennt voneinander entscheiden, wer der größte Fake und wer der Authentischste im Märchenwald ist. Heftige Diskussionen entstehen. „Ich glaube Emmy ist schlauer, als sie uns vorspielt. Emmy spielt eine Rolle, die man von einer süßen, jungen Blondine erwartet“, stichelt Sascha Heyna in die Herrenrunde.

Auch Simone Mecky-Ballack eröffnet die Diskussion in der Frauenrunde des Waldes: „Am wenigsten Fake sind für mich Ramin und Kathy.“ Am Ende führt bei den Frauen Neuzugang Aaron Königs das Fake-Ranking an, bei den Männern belegt Emmy die Spitzenposition – und so nimmt das Unheil seinen Lauf …

Aaron: „Ich bin der Außenseiter“

Beim Ranking ist Aaron bei seinen Mitbewohnern ganz oben auf der Liste gelandet. Das macht dem Märchenwald-Prinzen zu schaffen: „Ihr kennt euch schon so lange und wenn wir uns dann gegenseitig bewerten müssen… Ich verstehe, dass ich da gelandet bin. Ich hätte mich da auch platziert“, so Aaron gegenüber Kathy Kelly, die als Einzige merkt, dass sich dieser weinend zurückgezogen hat. „Du darfst das nicht persönlich nehmen“, muntert die 57-Jährige den traurigen Königs-Sohn auf.

Doch der sieht seine Felle generell wegschwimmen: „Ich fühle mich einfach manchmal sehr allein. Bei 80 Prozent der Gespräche kann ich nicht mitreden. Ich bin der Außenseiter…“

Aktuelle Bewohner

Im Märchenwald Kathy Kelly, Katy Bähm, Aaron Königs, Ramin Abtin, Udo Bönstrup, Mischa Mayer, Adela Smajic, Simone Mecky-Ballack und Emmy Russ.

Aktuelle Bewohner im Märchenschloss: Werner Hansch, Ikke Hüftgold und Sascha Heyna.

