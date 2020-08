22.08.2020 21:22 Uhr

Promi BB Tag 16: Neuer Streit zwischen Madame und der Bähm

Eine böse Hexe muss ihr Unwesen im Märchenland treiben: Der Streit zwischen Katy und Simone scheint nicht zu Ende.

Die beiden Königstöchter Katy Bähm und Simone Mecky-Ballack scheinen vom Fluch der ewigen Aussprache heimgesucht worden zu sein, Sascha Heyna wird in einen Froschkönig verzaubert und auch Emmy Russ ist wie verhext. Im Märchenschloss ergreift die Blondine die Flucht beim Anblick von zu viel nackter Männerhaut… Das und mehr heute ab 22:15 Uhr, live in SAT.1 und auf Joyn.

Madame Mecky-Ballack und die Bähm

Der Bereichswechsel hat die Kampfhennen noch immer nicht getrennt: Katy Bähm und Simone Mecky-Ballack müssen sich im Wald nach wie vor ein Lager(feuer) teilen. „Falls wir morgen noch beide da sind, können wir uns ja noch mal unterhalten“, bietet die Drag-Künstlerin an. Simone erklärt: „Es wäre alles gut gewesen, ich mochte nur dieses ‚Madame‘ nicht. Ich drehe durch, wenn mich jemand ‚Madame‘ nennt. Wenn du das wieder machst, werde ich wieder sauer. Ich finde das furchtbar! Aber erledigt. Nenn mich einfach nicht mehr ‚Madame‘.“

Neuer Streit

Doch kurze Zeit später kochen die Gefühle wieder hoch. „Hat jemand mitbekommen, warum Kathy so sauer auf Ramin war?“, will Simone wissen. Katy Bähm erklärt: „Weil du wie eine Furie auf mich losgeschossen bist und Ramin dachte, ich tue dir was. Kathy sagte, der hatte so eine krasse Aggressivität, und ich habe auch so ein Feuer in seinen Augen gesehen.“

Simone braust daraufhin auf und geht Katy erneut an: „Du hast immer weiter gemacht, du hast mich mehrfach provoziert.“ Da ist das letzte Wort offenbar noch immer nicht gesprochen…

Emmy und die Königsjuwelen der Schloss-Herren

Zu viele nackte Tatsachen: Erst überrascht Emmy den nackten Werner Hansch unter der Dusche, dann macht sich Saschas Badehose im Whirlpool selbstständig, und zum guten Schluss wirft Emmy auch noch einen unfreiwilligen Blick auf Aaron Königs‚ bestes Stück, als dieser seinen Bademantel sortiert. So viel nackte Haut überfordert sogar die sich sonst so freizügig gebende Blondine: „Das ist nicht euer Ernst! Jetzt habe ich schon das weiß ich nicht wievielte Ei heute gesehen!“ Prompt ergreift sie unter dem schallenden Gelächter von Aaron und Sascha die Flucht vor den Königsjuwelen des Märchenschlosses.

Aktuelle Bewohner

Im Märchenwald: Werner Hansch, Ikke Hüftgold, Mischa Mayer, Adela Smajic, Simone Mecky-Ballack und Katy Bähm.

Aktuelle Bewohner im Märchenschloss: Kathy Kelly, Emmy Russ, Aaron Königs, Ramin Abtin und Sascha Heyna.