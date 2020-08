26.08.2020 18:42 Uhr

Promi BB Tag 20: Revolte gegen Prinzessin Emmy Russ

Sieben um einen Teich - und der Ton wird schärfer: Vor allem Emmy muss nach der offenen Nominierung einiges einstecken. Dass sie sich nur auf ihr Äußeres und ihren Sexappeal reduziert, gärt bei bei den sechs anderen Märchenland-Bewohnern schon seit Tagen unterschwellig.

Jetzt kommt es im Wald zur Explosion, denn langsam dämmert allen, dass Emmy im finalen Kampf um den Sieg bei „Promi Big Brother“ eine ernstzunehmende Konkurrentin sein könnte. Das und mehr heute ab 20:15 Uhr, live in SAT.1 und auf Joyn.

Emmy Russ wird zum Problem

Nach der offenen Nominierung in der Live-Show kommt es zur Explosion im Märchenwald. Emmy wird von ihren Mitbewohnern offen angefeindet. Nur Kathy Kelly stellt sich auf die Seite des 21-jährigen Kükens: „Sie erbringt ihre Leistung, und sie macht das gut!“, widerspricht die Märchenland-Mama Kathy den Vorwürfen von Simone und Werner. Sie verurteilen Emmy wegen ihrer Freizügigkeit durch knappe Bikinis, ihrer zur Schau gestellten Liebe zu ihren Brüsten und ihres Sexappeals.

Deutlich wird erklärt, warum Emmy einen Platz auf der Exit-Liste verdient hat: „Ich glaube, dass du dich dümmer verkaufst. Wir denken alle, du bist schlauer, als du dich hier zeigst“, erklärt Katy Bähm.

Der fundamentale Unterschied

Auch Ikke Hüftgold kritisiert: „Statt fürs Team in der Arena zu kämpfen, ist dir dein Aussehen und dass die Schminke sitzt und dass die Titten zu sehen sind, wichtiger. Das ist scheiße.“ Immerhin gibt es zum Schluss vom weisen Werner Hansch einen wohlgemeinten Rat: „In der Art und Weise wie du dich präsentierst, dass die Böllerchen fast aus der Fassung fallen, das wird zwar sehr viele Menschen zu Hause erreichen, aber wenn du einen Rat von mir hören willst: Es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen Schönheit und innerer Schönheit.“

Emmy versteht die Welt nicht mehr

Emmy versteht die Märchenwelt nicht mehr: Der heftige Gegenwind ihrer Mitbewohner setzt ihr mächtig zu. An Katy Bähms Brust brechen alle Dämme, die Blondine weint bitterlich: „Warum werde ich denn angekackt von allen Seiten. Egal was ich jetzt tue, alles wird falsch sein. Alle, die mich mal mochten, wenden sich ab.“ Katy findet aufbauende Worte: „Es geht jetzt nicht mehr darum, wer wen mag. Von Tag eins an habe ich dir gesagt, du hältst deine Titten in die Kamera, du wirkst billig.“ Doch warum sagen die anderen Bewohnern Emmy erst jetzt die Meinung? Die Drag-Queen weiß die Antwort: „Weil sie Gründe suchen. Du bist halt eine starke Konkurrentin. Und am Ende geht es hier um 100.000 Euro. Bleib stark, bleib du und vergiss nicht wer du bist!“

Aktuelle Bewohner

Im Märchenwald: Werner Hansch, Ikke Hüftgold, Mischa Mayer, Simone Mecky-Ballack, Katy Bähm, Kathy Kelly und bislang noch Emmy Russ.

Aktuelle Bewohner im Märchenschloss: Vorübergehend geschlossen!