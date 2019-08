Promi BB: Zlatko hat ein Opfer gefunden und Ginger Haare verloren

Großer Beautyspaß im Luxuscamp bei „Promi Big Brother„: Ginger und Sylvia genießen nach mehr als einer Woche Zeltlager das Luxusbad in vollen Zügen, Janine und Tobi vergnügen sich im Jacuzzi. Für diesen Luxus muss Ginger Costello allerdings unfreiwillig Haare lassen…

Dafür hat Joey ganz andere Sorgen: Was ist neben ihm im Bett zwischen Janine und Tobi gelaufen und was hat Zlatko seit Tagen gegen ihn? Das alles heute Abend im TV! Außerdem: Die erste Nominierung! Wer setzt wen auf die Abschussliste und wer muss den Campingplatz noch heute Abend verlassen? Heute um 20:15 Uhr, live in SAT.1 und auf Joyn.

Gingers Extensions geben den Geist auf

Ginger Costello Wollersheim ist nach acht Tagen im Zeltlager endlich im Luxuscamp angekommen. Sofort okkupiert die Blondine das Badezimmer und verfällt in einen regelrechten Dusch- und Baderausch: Nach einer ausgiebigen Dusche inklusive diverser Haarwäschen, lässt es sich die 33-Jährige in der Badewanne gut gehen. Wieder werden die Haare gewaschen und der ganze Körper rasiert und geschrubbt.

„Ich fühle mich gerade wie die Queen, Mann!“, strahlt Ginger aus der Wanne heraus, mit einem Glas Champagner in der Hand.

Doch das Lachen vergeht ihr: Ihre künstlichen Haarverlängerungen verabschieden sich beim Föhnen Strähne für Strähne, bis sie mit kurzem Bob vor dem Spiegel steht. „Meine Extensions lösen sich! Ich kann die einfach rausziehen! Das gibt es doch gar nicht! Krass! Ich glaube, ich habe das falsche Shampoo genommen.“

Am Ende trägt Ginger ihren neuen Look mit Fassung und ist bestens gelaunt – und auch für Joey ist diese haarige Angelegenheit ein echter Mehrwert. Er lernt bei „Promi Big Brother” mal wieder etwas dazu: „Ich finde das voll krass, dass man sowas in den Haaren hat. Das sieht voll echt aus!“, so der 26-Jährige mit einer Haarsträhne der Wollersheim in der Hand…

Zlatko sucht hier keine Freunde

Zlatko hört einfach nicht auf und stichelt weiterhin bei jeder sich bietenden Gelegenheit aufs Übelste gegen Sänger Joey Heindle. Joey versteht weiterhin die Welt nicht mehr und sucht am Zaun zwischen Luxuscamp und Zeltlager das Gespräch mit der „Big Brother”-Legende.

Zlatko erklärt ziemlich übertrieben: „Deine Art, die du an den Tag legst, ist schlecht, nicht menschlich. Du hast dich mir gegenüber falsch verhalten. Du kommst nur an den Zaun, wenn andere am Zaun sind, weil es dir definitiv am Arsch vorbei geht, wie es mir geht.”

Der 43-Jährige teilt weiter aus: „Ich habe das geglaubt, was du mir die ersten beiden Tage vorgemacht hast. Ich habe dir geholfen, habe dich getröstet, habe dir Tipps gegeben, damit du mir dann eine Spritze von hinten gibst und es dich nicht mal mehr interessiert, wie es hier bei mir aussieht. Du schlüpfst jedem ins Ars**loch rein.”

Eine innige Freundschaft nach „Promi Big Brother”? Für Zlatko ausgeschlossen: „Ich bin aber auch nicht hierhin gekommen, um neue Freunde zu finden. Es kann passieren, das man hier Menschen auf einmal gern hat, die man gerne wiedersehen würde, aber zu dieser Fraktion gehörst du nicht mehr!

Die Gäste der Halbzeitshow

In der großen Halbzeit-Show von “Promi Big Brother” (heute, 20:15 Uhr, live in SAT.1) begrüßen Jochen Schropp und Marlene Lufen alle bisherigen “Promi Big Brother”-Gewinner: Jenny Elvers, Aaron Troschke, David Odonkor, Ben Tewaag, Jens Hilbert und Silvia Wollny.

Von ihnen gibt es heute prominente Einkaufshilfe für das Zeltlager. Außerdem: Im Live-Duell zocken je ein Bewohner aus Luxuscamp und Zeltlager um die Zugehörigkeit aller Bewohner zu einem der beiden Bereiche – inklusive sich selbst. Und der erste Promi muss noch heute den Campingplatz verlassen. Die Bewohner entscheiden mit ihren Stimmen, wer auf der Nominierungsliste landet. Das letzte Wort haben die Zuschauer: Sie können für ihren Favoriten anrufen und entscheiden, welcher Promi auf dem Campingplatz bleiben darf. Für wen ist “Promi Big Brother” heute bereits zu Ende..?