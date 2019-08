Promi Big Brother: Das sind die Kandidaten 2019

Dienstag, 6. August 2019 09:05 Uhr

Welche Prominenten ziehen in diesem Jahr bei „Promi Big Brother“ ein? Bislang wurde viel gemunkelt über mögliche Bewohner der siebten Staffel. Seit heute Morgen ist die Katze aus dem Sack. SAT.1 verkündete die ersten neun Bewohner. Joey Heindle ist der Bekannteste. Bei allen anderen wird’s schwierig…

In der großen Start-Show am Freitag, 9. August, um 20:15 Uhr, heißt es dann: Willkommen bei „Promi Big Brother“. In der SAT.1-Show mit Jochen Schropp und Marlene Lufen ziehen sie live ein und treffen auf ihre neuen Mitbewohner. Die restlichen drei Bewohner sollen am Freitagabend als Überraschung präsentiert werden.

Wie gewohnt stellen wir bis zum Start der Show alle Kandidaten in Wort und Bild vor!

Die ersten 9 Kandidaten

Joey Heindle (26), DSDS-Star und RTL-Dschungelkönig

Theresia Fischer (27), „Germany’s next Topmodel“-Kandidatin und Influencerin

Eva Benetatou (27), „Bachelor“-Finalistin

Jürgen Trovato (57), Deutschlands bekanntester TV-Detektiv

Janine Pink (32), Soap-Darstellerin und Influencerin

Chris (32), YouTube-Star von „Bullshit TV“

Ginger Costello Wollersheim (angeblich 33), neue Ehefrau von Ex-Rotlichtkönig Bert Wollersheim

Tobi Wegener (26), Frauenschwarm aus „Love Island“

Lilo von Kiesenwetter (65), Deutschlands bekannteste Hellseherin der Promis