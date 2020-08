07.08.2020 09:58 Uhr

„Promi Big Brother“: Diese 4 ziehen zum Start live ins Haus

Als bisher ältester Teilnehmer in der Geschichte von "Promi Big Brother" zieht Kommentatoren-Legende Werner Hansch mit 81 Jahren heute live ins "Promi Big Brother"-Märchenland.

heute live ins „Promi Big Brother“-Märchenland.

Mit Ex-Spielerfrau Simone Mecky-Ballack, „The Biggest Loser“-Coach Ramin Abtin und Drag-Queen Katy Bähm begrüßen Marlene Lufen und Jochen Schropp heute in der Auftaktshow noch weitere Bewohner, die live einziehen. Die Startaufstellung ist komplett: Für 16 Bewohner beginnt heute für drei Wochen die Herausforderung „Promi Big Brother“.

Kommentatorenlegende Werner Hansch

„Nein, liebe Zuschauer, das ist keine Zeitlupe, der läuft wirklich so langsam!“ Der Spruch ist Kult, der Mann dahinter ebenso. Schreibt „die Stimme des Ruhrpotts“ 2020 sein eigenes Sommer-Märchen?

Werner Hansch (81), Kommentatoren-Legende sagte zu Einzug: „Ich habe da einiges wieder gut zu machen und die Gage hilft mir dabei schon sehr.“

Mit seiner unverwechselbaren Stimme und seiner Leidenschaft für den Sport begeistert Kommentatoren-Legende Werner Hansch über viele Jahre die Zuschauer und Zuhörer – unter anderem bei „ran“ in SAT.1.

Ex-Spielerfrau Simone Mecky-Ballack

Simone Mecky-Ballack (44): „Wenn ich nichts zu tun habe, drehe ich durch, das ist für mich der Horror.“

Bekannt wurde Simone als Frau an der Seite von Ex-Fußball-Nationalspieler Michael Ballack. Nach der Scheidung startet die Wahl-Münchnerin und Powerfrau durch, belegt den vierten Platz bei „Let’s Dance“ und eröffnet ihr eigenes Restaurant. Mit ihrer Leidenschaft fürs Kochen will die 44-Jährige auch im Haus punkten: „Mir macht es nichts aus, für alle fünfmal am Tag zu kochen.“

TV-Coach Ramin Abtin

Ramin Abtin, „The Biggest Loser“-Coach: „Ich bin ein Teamplayer und kann auch dafür sorgen, dass sich die anderen in meinem Team wohlfühlen.“

Der 48-Jährige liebt den Wettbewerb. Während seiner sportlichen Karriere gewann der Kickboxer 2002 seinen ersten WM-Kampf. Seit 2013 ist Abtin als Coach in der SAT.1-Show „The Biggest Loser“ zu sehen und treibt dort seine Schützlinge regelmäßig zu sportlichen Höchstleistungen an. Bei „Promi Big Brother“ lässt er es ruhiger angehen: „Allen damit auf die Nerven zu gehen, man müsse jetzt um fünf Uhr früh Sport treiben: Das wird es mit mir nicht geben“, kündigt der 48-Jährige an.

Frauspielerin Katy Bähm

Katy Bähm (27), Drag-Künstlerin: „Mit meiner Teilnahme möchte ich vor allem die queere Kultur noch mal auf eine andere Weise näherbringen.“

Seit ihrer Teilnahme an der ProSieben-Show „Queen of Drags“ gehört Katy Bähm zu Deutschlands bekanntesten Drag-Künstlerinnen und verspricht, mit ihren Entertainer-Qualitäten auch im Märchenland nicht zu geizen: „Mit mir kommt hoffentlich Leben in die Bude. Die Leute im Haus sollen auch entertaint werden.“ Nun das haben vor ihr schon viele gesagt…

Von „Promi Big Brother“ verspricht sich die 27-Jährige, in deren muslimischer Familie ihre Drag-Kunst noch immer ein Tabu-Thema ist, jedoch vor allem eins: „Ich liebe neue Herausforderungen und mit ‚Promi Big Brother‘ erreicht man eine breite Öffentlichkeit. Mit meiner Teilnahme möchte ich vor allem die queere Kultur noch mal auf eine andere Weise näherbringen.“

Werner Hansch, Simone Mecky-Ballack, Ramin Abtin und Katy Bähm treffen heute Abend live auf ihre bereits eingezogenen Mitbewohner.

Die 12, die schon drin sind

– Wimbledon-Siegerin Claudia Kohde-Kilsch

– Ex-Frau von Adel Tawil und Schauspielerin Jasmin Tawil

– Ballermann-Ikone Ikke Hüftgold

– Kelly-Family-Powerfrau Kathy Kelly

– Reality-Sternchen Emmy Russ

– „Love Island“-Womanizer Mischa Mayer

– Soap-Darstellerin Elene Lucia Ameur

– Teleshopping-Moderator Sascha Heyna

– Dschungelkönigin Jenny Frankhauser

– Schweizer „Bachelorette“ und Moderatorin Adela Smajic

– Szene-DJ und Schauspieler Senay Gueler

– Social-Media-Star Udo Bönstrup

Sendezeiten

Alle Folgen von „Promi Big Brother“ in SAT.1 werden täglich mit Live-Untertiteln (Videotext Seite 149) für Hörgeschädigte begleitet.

„Promi Big Brother“ von Freitag, 7. August, bis Freitag, 28. August 2020 – täglich um 22:15 Uhr und freitags und montags um 20:15 Uhr. Und ab Montag, 24. August, täglich um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn