Promi Big Brother: Joey Heindle ist der beliebteste Bewohner

Samstag, 10. August 2019 15:05 Uhr

10Am 9. August ist es wieder so weit: “Promi Big Brother” startet in eine neue Runde. Die Kandidaten der neuen Staffel stehen bereits fest und es verspricht sehr unterhaltsam zu werden. Aber welcher Kandidat ist bei den Zuschauern am beliebtesten? Das Ergebnis ist mehr als eindeutig!

Joey Heindle ist einer der Reality-Show-Erfahrenen der Runde. 2012 kämpfte er sich bis auf den fünften Platz von “Deutschland sucht den Superstar” und 2013 wurde er in der Show “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus” zum Dschungelkönig gekrönt. Diese Erfolge sichern ihm die meisten Google-Suchanfragen: 48.410. Das hat Vergleich.org herausgefunden. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob ihm diese Erfahrung im Big-Brother-Container weiterhilft.

Das sind die Platzierungen

Auch die ehemalige “Germany’s Next Topmodel”-Teilnehmerin Theresia will ihr Glück bei Promi Big Brother versuchen. Das Interesse der Zuschauer hat sie schon mal: 33.370 Menschen googeln sie jeden Monat.

7.080 Mal wurde Tobi Wegener monatlich gesucht. Der gelernte Maler hat an “Love Island” teilgenommen und ist vor allem für seinen durchtrainierten Körper bekannt: Er verbringt jeden Tag 2 Stunden mit Sport. Er soll außerdem einen ausgewachsenen Putzfimmel haben. Das könnte ihm im Container noch richtig Schwierigkeiten bereiten!

Auf Platz 1: Joey Heindle: Der 26-Jährige “Dschungelkönig” und DSDS-Kandidat liegt mit insgesamt 48.410 monatlichen Google-Suchanfragen deutlich an der Spitze!

Auf Platz 2: Theresia Behrend Fischer: Die quirlige GNTM-Teilnehmerin wird durchschnittlich 33.370 Mal pro Monat gesucht.

Auf Platz 3: Tobi Wegener: Der Influencer und ehemalige “Love-Island”-Kandidat interessiert 7.080 Google-Nutzer im Monat!

Auf Platz 4: Eva Benetatou: Die 27-jährige gelernte Flugbegleiterin und “Bachelor”- Finalistin kommt auf 6.860 Suchen pro Monat.

Auf Platz 5: Zlatko Trpkovski: Der Kult-Kandidat aus der ersten Big-Brother-Staffel suchen 4.640 Google-Nutzer pro Monat.