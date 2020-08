24.08.2020 19:20 Uhr

Promi Big Brother: Tag 18 mit megafiesem Sieger-Ranking

Der Spaß verfliegt allmählich bei "Promi Big Brother". In der dritten und letzten Woche geht es ans Eingemachte. Wer macht das Rennen 2020?

Ein Nominierungs- und Ranking-Tsunami ist durch das Märchenland gezogen. Doch es gibt einen verlässlichen Fels in der Brandung: Emmy Russ steht von allem unbeeindruckt im Badezimmer des Schlosses und macht sich hübsch. Dieses Mal sogar mit musikalischer Untermalung: Kathy Kelly schmettert gleichzeitig eine Arie durch die Schlossmauern.

Wahres Bildungsfernsehen bei SAT.1 – heute bereits ab 20:15 Uhr, live und auch auf Joyn!

Fatales Ranking mit Nominierungsfolgen

In der Nacht trommelt der große Bruder alle neun verbliebenen Bewohner zu einem Ranking mit Folgen zusammen. Sie müssen sich entscheiden: Welcher Bewohner hat den Sieg von „Promi Big Brother“ am meisten verdient? Bei den Bewohnern herrscht schnell Einigkeit, dass Werner Hansch und Kathy Kelly zu den Favoriten gehören. Doch die hinteren Plätze bieten Konfliktpotenzial: „Ich denke ich werde die Neun kriegen“, mutmaßt Aaron Königs. „Ich nehme auch die Neun“, bietet Simone an. Katy Bähm ist alles andere als zufrieden und motzt laut: „Ich finde das asozial. Was haben wir jetzt davon? Machen wir das, damit sich einige wieder schlecht fühlen sollen, oder was?“

Simone ist das alles zu hart

Sollte das Big Brothers Plan sein, scheint er aufzugehen. Die Ex-Spielerfrau Simone Mecky-Ballack liegt nach dem Ranking weinend im Schlafsack: „Dieses komische Spiel hier ist mir zu hart!“ Ein Detail hatte der große Bruder den Bewohnern nämlich während des Rankings verschwiegen: Der Letztplatzierte landet automatisch auf der heutigen Nominierungsliste. Welcher Märchenland-Bewohner erhält die rote Laterne?

Galerie

Warum Werner Hansch gewinnen wird

Werner Hansch landet bei dem Ranking auf Platz 1 und auch die Gunst der Zuschauer ist dem 82-Jährigen als Märchenwald-Ältester längst zugeflogen. Warum? Er genießt als unangefochtener Patriarch ausnahmslos für Respekt und sorgt für emotionalen Ausgleich, ist voller Empathie für die Belange der Mitbewohner und zeigte sich immer wieder bei seinen Selbstreflektionen von seiner herzergreifenden weichen Seite. Daraus werden Sieger gemacht! Und: Mehr Authentizität geht nicht.

Körperkunst trifft auf Sangeskünste

Der neue Spartensender SAT.1 Kultur präsentiert am heutigen Abend das Festival der Künste im Märchenschloss. Sehen Sie zur besten Sendezeit Emmy „The Showerqueen“ Russ feat. Kathy „The Primadonna“ Kelly und freuen sie sich auf einen abwechslungsreichen Abend mit den beiden Ausnahmekünstlerinnen und ihrer avantgardistischen Parallel-Perfomance im Luxusbad und im Schlafzimmer. Körperkunst trifft auf Sangeskünste. Wir wünschen gute Unterhaltung.

Auch das heute in der Show: Big Brother greift durch – alle Bewohner zusammengepfercht!

Aktuelle Bewohner

Im Märchenwald: Werner Hansch, Ikke Hüftgold, Mischa Mayer, Simone Mecky-Ballack und Katy Bähm.

Aktuelle Bewohner im Märchenschloss: Kathy Kelly, Emmy Russ, Aaron Königs und Ramin Abtin.

Sendezeiten

„Promi Big Brother“ mit Marlene Lufen und Jochen Schropp täglich, 20:15 Uhr, live in SAT.1 und auf Joyn.

„Promi Big Brother – Die Late Night Show“ mit Melissa Khalaj und Jochen Bendel täglich nach der SAT.1-Show, live auf sixx und auf Joyn.