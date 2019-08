Promi Big Brother: Topstart im Zeltlager mit Zlatko

Samstag, 10. August 2019 09:26 Uhr

„Promi Big Brother“ startete am Freitagabend fulminant in die siebte Staffel: Die Opening-Show mit Jochen Schropp und Marlene Lufen begeistert am Freitagabend in SAT.1.

18,2 Prozent aus der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer (1,11 Millionen) waren live dabei und verfolgen die ersten Geschichten der Bewohner auf dem Zeltplatz und dem benachbarten Luxuscamp sowie natürlich den Live-Einzug von „Big Brother“-Legende Zlatko.

Insgesamt waren zum Auftakt von „Promi Big Brother“ in diesem Jahr 2,29 Millionen Zuschauer dabei und ähnlich viele wie 2018.

Die anschließende „Late Night Show“ mit Jochen Bendel und Melissa Khalaj bei Sixx, die sich eine halbe Stunde mit der Auftaktshow überschnitt, sahen 240.000 Zuschauer (2,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen).

Das passierte in der Start-Show

Der Campingplatz ist ausgebucht, die Türen sind geschlossen: Mit Zlatko, Schauspielerin Sylvia Leifheit und Schlagerstar Almklausi ziehen die letzten drei Bewohner live ins Zeltlager. Big Brother enthüllt außerdem erstmals das Luxuscamp. Doch wer hier einzieht, entscheiden alleine die Zuschauer und schicken Zlatko Trpkovski, Joey Heindle und TV-Detektiv Jürgen Trovato in den Luxus – ein Zeltcamp der gehobenen Art.

Im Anschluss lud der große Bruder zum Balance-Akt in luftiger Höhe: Im Live-Duell „Höhenrausch“ erkämpften „Bachelor“-Finalistin Eva Benetatou und „Love Island“-Schnuckel Tobi Wegener zusätzliches Geld für die Zeltlager-Kasse.

Mit einem Budget von insgesamt elf Euro schickten die Bewohner im Anschluss Eva live zum Lebensmittel-Einkauf in den frisch eröffneten Markt direkt neben dem Zeltlager.

Aktuelle Bewohner im Luxuscamp: „Big Brother“-Legende Zlatko, Sänger Joey Heindle, TV-Detektiv Jürgen Trovato

Aktuelle Bewohner im Zeltlager: GNTM-Kandidatin Theresia, Soap-Darstellerin Janine Pink, YouTube-Star Chris, „Bachelor“-Finalistin Eva Benetatou, Ginger Costello Wollersheim, „Love Island“-Frauenschwarm Tobi Wegener, Hellseherin Lilo von Kiesenwetter, Schlagerstar Almklausi, Schauspielerin Sylvia Leifheit