„Promi Big Brother“: Ziehen die hier ein?

Montag, 29. Juli 2019 15:39 Uhr

Bereits am 9. August startet die neue Staffel „Promi Big Brother“ und aktuell wird heiß spekuliert, wer die mehr oder weniger bekannten Bewohner sein könnten. Und von ehemaligen Kuppelshow-Teilnehmern bis hin zu Modelshow-Kandidatinnen ist alles dabei, was angesichts fehlender echter Berühmtheit einziehen muss. Denn hinter all diesen Namen verbergen sich vor allem Fragezeichen: WER zieht da ein? … nie gehört!

Theresia Fischer

Theresia Fischer (27) erlangte in der diesjährigen „GNTM“-Staffel Bekanntheit, als eine der ältesten Kandidatinnen der Modelshow mit einem noch viel älteren Mann. Damals war er noch ihr Verlobter, die Hochzeit folgte im Live-Finale der Sendung. Dort ging sie vermutlich als das peinlichste TV-Spektakel des Jahres ein. Mit Theresia könnte es also spannend im TV-Container werden, denn sie schreckt vor nichts zurück.

Quelle: instagram.com

Rafi Rachek

Rafi Rachek war 2018 Teilnehmer bei „Die Bachelorette“ und fiel vor allem durch seinen starren hypnotisierenden Blicken auf. Außerdem sorgte er unter den männlichen Kandidaten nicht selten für Zoff, weshalb er ein idealer Kandidat für „Promi Big Brother“ sein könnte, dass berichtete zumindest RTL über ihn und Fischer.

Quelle: instagram.com

Janine Pink

Janine Pink war Darstellerin im TV und verkörperte die Rolle Yvonne Voss in „Köln 50667“ eine Stripperin. Janine würde im „Big Brother“-Haus also das nötige Sexappeal mit und die Männer mit ihren rasanten Kurven um den Verstand bringen.

Sylvia Leifheit

Ebenfalls spekuliert wird über eine Teilnahme von Sylvia Leifheit. Wer ist denn die nun wieder, werden sich nun sicher viele fragen. Leifheit ist Schauspielerin und war in diversen deutschen TV-Produktionen wie z.B. „Traumschiff“, „Die Rosenheim Cops“ oder „Dr. Stefan Frank“ zu sehen – jedoch jeweils nur in vereinzelten Folgen.

Jürgen Trovato

Jürgen Trovato ist Oberhaupt der Detektivfamilie „Die Trovatos“, die ihre eigene Sendung hatten. Danach wurde es etwas ruhiger um Jürgen Trovato, weswegen das „Promi Big Brother“-Haus sehr gelegen kommen würde. Ob er wirklich einer der Promis ist, wurde bis jetzt nicht bestätigt, dasselbe gilt auch für Leifheit und Pink, diese Namen brachte die „Bild“-Zeitung ins Gespräch.