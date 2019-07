„Promi Shopping Queen“: Kann Bonnie Strange mit Grusel-Look gewinnen?

Sonntag, 28. Juli 2019 19:07 Uhr

Heute Abend läuft bei „Promi Shopping Queen“ das erste Pärchen-Spezial. Shoppen werden die Paare Ingo Appelt und Sonja Guha, Joey Heindle und Ramona Elsner und Bonnie Strange und Boris Alexander Stein.

Bonnie Strange, sowieso bekannt für einen eher ausgefallenen Look, greift auch heute ziemlich tief in die Trickkiste. Das von Guido Maria Kretschmer ausgewählte Motto: Perfect Match! Zeigt, dass ihr als Paar jeder Situation gewachsen seid!

Im „Pärchen-Special“ der „Promi Shopping Queen“ lassen sich dieses Mal drei Prominente mit ihren Partnern auf das Fashion-Abenteuer ein: Ein kompletter Pärchen-Look bestehend aus Outfit, Schuhen, Accessoires, Haare und Makeup muss innerhalb von vier Stunden aufeinander abgestimmt werden und darf nicht mehr als insgesamt 1.000 Euro kosten. Welches Paar wohl „Promi Shopping Queen“ wird?

So haben sie sich kennengelernt

Bonnie Strange shoppt mit ihrem Freund Boris, beide sind dafür bekannt, alles andere als gewöhnlich zu sein. Bonnie und Bobby haben sich über Instagram kennengelernt, weil Bobby Fotos von Bonnie geliked hat. Bonnie war zunächst skeptisch: „Ich dachte, es wäre so ein Instagram-Boy, bestimmt nicht so schlau.“

Ein Glück haben sie dann doch noch zusammen gefunden. Ob sie die heutige Shoppingtour ganz ohne Streitereien meistern werden? Und was hat es mit der Kriegsbemalung auf sich? Am Ende wird Guido die Look der drei Promi-Paare bewerten. Es bleibt also spannend.

„Promi Shopping Queen“ Pärchen-Spezial heute um 20:15 Uhr auf VOX.