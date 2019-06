Promi-Turnier: Michelle Obama siegt gegen James Cordon

Dienstag, 18. Juni 2019 19:20 Uhr

Mit Michelle Obama (55) sollte man sich besser nicht anlegen, das weiß jetzt auch James Corden (40). Die frühere First Lady der Vereinigten Staaten, forderte den berühmten Moderator zum Völkerball-Spiel heraus und geht nach einem harten Kampf als Gewinner hervor.

Für die beliebte Sendung “The Late Late Night Show” stellte sich James Corden immer neuen Herausforderungen. Diesmal schlüpft er in Sportklamotten, trommelt einige Mannschafts-Kollegen zusammen und trat gegen Michelle Obama und ihrem Völkerball-Team an.

Natürlich nicht wirklich, sondern nur vor der Kamera – und dabei nahm er sich ganz schön auf die Schippe. Die 55-Jährige Michelle sorgte aber auch für einige Lacher. Ziemlich lässig vor allem ihre Kampfansage: “Unser Team verspeist sie zum Frühstück … die wichtigste Mahlzeit des Tages!”

Prominente Mannschaften

Natürlich wurde sie von US-amerikanischen Teamkollegen wie Mila Kunis (35), Melissa McCarthy (48) und Kate Hudson (40) unterstützt. Kunis scherzte: “Wenn dich Michelle Obama anruft und dich um etwas bittet, dann kannst du einfach nur JA sagen”.

Die gegnerische, britische Seite konnte sich aber auch sehen lassen. Corden hat sich ein ganz schön Sexy-Boys-Team zusammengestellt, mit Schauspieler wie Harry Styles (25) und Benedict Cumberbatch (42). Das hatte ihn womöglich einige Anrufe bei Styles gekostet, damit der für sein Team spielt.

Der Ex-One-Direction-Sänger Sänger erzählte: “Wenn dich James Cordon anruft, gehst du einfach nicht dran. Dann ruft er dich wieder an und wenn du nicht antwortest schreibt er dir eine SMS. Wenn du nicht antwortest kommt er zu dir nach Hause, zu deiner Arbeit, zu deinem Frisör und unter deine Dusche.” Na, wenn das nicht harte Überzeugungsarbeit war!

Das Spaß-Spiel wurde jedenfalls gestern in der Late-Night-Show ausgestrahlt und ist nun auch im Netz als 12-minütiges Video online verfügbar. Wer also sehen will, wie Michelle Obama den Comedian so richtig fertig macht, sollte sich definitiv den Clip anschauen. James musste zwar im Spiel eine Niederlage einstecken, kann aber mit Humor punkten. (KT/dpa)