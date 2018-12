Promi-X-Mas (35): Bei Tom Beck wird ordentlich gefeiert

Montag, 24. Dezember 2018 14:37 Uhr

Für Schauspieler Tom Beck geht ein wahnsinnig ereignisreiches Jahr zu Ende, sowohl privat als auch beruflich gab es viele schöne Momente für ihn. Aber auch im kommenden Jahr geht es mit der dritten Staffel der Serie „Einstein“ direkt aufregend für ihr weiter.

Da darf das kommende Weihnachtsfest schon einmal ruhig sein, wie er im Gespräch mit klatsch-tratsch.de berichtet. Denn auf die Frage ob er eher Couchpotatoe oder Partyanimal ist sagt er: „Das hättest du mich vielleicht vor zehn Jahren mal fragen sollen. Wenn ich zu Hause bin, hänge ich schon viel auf der Couch ab.“

Es gibt Gans

Dennoch, an Weihnachten geht es dann schon etwas länger. Zuerst gibt es ein leckeres Weihnachtsessen: „Bei uns gibt es ganz klassisch Gans“, so Beck und fügt hinzu: „Weihnachten sitze ich immer mit der Familie zusammen, gerne auch bis in die frühen Morgenstunden, bei uns wird da ordentlich gefeiert.“ Also doch, gefeiert wird trotzdem, wenn auch nicht mehr so wild wie früher.

Quelle: instagram.com

Tom Beck ist seit einigen Jahren mit der „GZSZ“-Schauspielerin Chryssanthi Kavazi liiert. In diesem Jahr fand die Hochzeit der beiden statt. Mit Sicherheit das private Highlight der beiden Schauspieler.