06.08.2020 09:52 Uhr

PromiBB: 12 sind schon drin! So sieht es im TV-Märchenwald aus

Die achten Staffel von Promi Big Brother startet am 7. August bei SAT.1. Jetzt gibt der Sender den Blick in die Märchenwelt frei. Wir haben die ersten Bilder. Und Youtuber Aaron Troschke führt uns in einem Video durch die Bereiche.

Waldhütte und Märchenschloss

Sat.1 und Endemol Shine haben sich wieder ins Zeug gelegt, nach Baustelle und Campingplatz im letzten Jahr gibt’s dieses Jahr einen Märchenwald – ohne großen Komfort. Dafür gibt’s sogar eine keinen See – mit abgestandenem Wasser! Übernachtet wird in einem Verschlag, nach vorne offen. Geduscht wird im Freien. Natürlich. Natürlich gibt’s auch wieder einen Penny-Markt (das Knusperhäuschen) für’s Product-Placement. Eine Höhle ist das Sprechzimmer. Aber das war noch nicht.

Der Luxusbereich

Denn am Horizont erblicken die Bewohner einen Lichtblick: Das Märchenschloss. In den modern eingerichteten Gemäuern erwartet sie ein prall gefülltes Schlaraffenland und Luxus pur. Hier gibt es für die residierenden Bewohner Essen und edle Tropfen in Hülle und Fülle. Offene Luxusküche, ein Loungebereich zum Verweilen, ein Badezimmer als Wellnessoase und ein Schlafzimmer mit luxuriösen Betten zum herrschaftlichen Träumen. Der Außenbereich des Märchenschlosses ist der Lustgarten. Mit Pool, Liegefläche und einer Grillstelle kann in seinen Ecken getuschelt und gelästert werden.

12 sind schon eingezogen

Zwölf der insgesamt 16 Kandidaten sind bereits am Mittwoch eingezogen, damit SAT.1 für die Premierenshow am Freitag genügend Sendematerial hat.

Das ist alles neu: Insgesamt sind es diesmal 16 Kandidaten. Bereits am Montag soll der erste Kandidat rausgewählt werden. Die Erste hat bereits vor Start der Show aufgegeben: Soap-Darstellerin Saskia Beecks (32) hat erst im Hotel gemerkt, das „einfach alles zuviel“ geworden wäre.

Auch das ist neu: Drei Wochen „Promi Big Brother“ bedeuten mehr „Promi Big Brother“ als jemals zuvor.

Auftakt am 7. August

16 prominente Zeitgenossen lassen sich ab Freitag, 7. August, um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn auf das Abenteuer „Promi Big Brother“ ein. Sie tauschen ihr bisheriges Leben zwischen rotem Teppich, Blitzlicht und Selfies gegen die Märchenwelt des großen Bruders ein. Duie eesten 12 sind eingezogen. Die restlichen vier folgen in der Auftaktshow am Freitag.

Die ersten 12 Kandidaten

• Wimbledon-Siegerin Claudia Kohde-Kilsch

• Ex-Frau von Adel Tawil und Schauspielerin Jasmin Tawil

• Ballermann-Ikone Ikke Hüftgold

• Kelly-Family-Powerfrau Kathy Kelly

• Reality-Sternchen Emmy Russ

• „Love Island“-Womanizer Mischa Mayer

• Soap-Darstellerin Elene Lucia Ameur

• Teleshopping-Moderator Sascha Heyna

• Dschungelkönigin Jenny Frankhauser

• Schweizer „Bachelorette“ und Moderatorin Adela Smajic

• Szene-DJ und Schauspieler Senay Gueler

• Social-Media-Star Udo Bönstrup

Sendezeiten

„Promi Big Brother“ ab Freitag, 7. August, bis Freitag, 28. August 2020 – täglich um 22:15 Uhr und freitags und montags um 20:15 Uhr und ab Montag, 24. August, täglich um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn.