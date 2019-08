PromiBB: Chris macht Joey fertig und Zlatko legt Hand an

Sonntag, 11. August 2019 16:23 Uhr

Miese Stimmung zwischen Joey Heindle und YouTuber Chris – auf dem Campingplatz kommt es zum Beef am Jägerzaun. Und im Luxuscamp haben die Männer haarige Probleme – und das am ganzen Körper… Das und mehr gibt’s heute, um 22.15 Uhr, in SAT.1 und auf Joyn zu sehen. Wir verraten erste Details!

„Der gesichtstätowierte YouTube-Clown, der bei irgendeinem Trip mal hängengeblieben ist und jetzt dauernd ‚Digger‘ sagen muss“, (O-Ton ’stern.de)

ist sauer auf Luxuscamp-Bewohner Joey Heindle und macht im Sprechzimmer seinem Ärger Luft: „Erst war er ganz traurig, hat jeden umarmt und sehr hart getrauert, dass er jetzt in den bonzigen Bereich muss. Dann hat er nochmal mit glasigen Augen in die Kamera geguckt und sich beim Publikum bedankt. Und ehe die Tür der Rezeption komplett zu war, hat er komplett rumgebreakdanced! Da hab‘ ich mir gedacht: Was war das ganze Drama vorher? Dann freu‘ dich doch einfach von vorne herein und mach kein Theater. Stay true, my man!“

Dass der unsympathische Grieche, dessen Kanal bei Youtube längst zu den unrelevantesten gehört, nicht gut auf den Sänger zu sprechen ist, bleibt natürlich auch dem zarten Joey nicht verborgen. Als sich die Trennwand am Zaun zwischen Luxuscamp und Zeltlager öffnet, will er sofort wissen: „Was ist denn dein Problem?“ (Das fragen sich übrigens auch die Zuschauer). Aus Chris platzt es heraus: „Was war das gestern für eine theatralische Lutscheraktion..?“

Schon gestern hatte sich der „Ich-bin-ja-so-megacool“-Camper, der eigentlich schlicht Christos Manazidis heißt, aufgeregt und Joey Heindle zum Feind erklärt: „Ich wollte immer schon eine Zielscheibe haben, jetzt habe ich eine.“

Zlatkos Beauty Palace

Luxuscamp-Bewohner Zlatko (Kampfmotto „Ich komm‘ hier rein, und wenn‘s vorbei ist, geh‘ ich wieder raus“), ist scheinbar der Beauty-Guru für seine Mitbewohner Jürgen Trovato und Joey und erklärt: „Ich hab ja vorher epiliert, aber das was nachkommt, werde ich rasieren. Pass auf, wenn einer, der behaart ist, aus der Dusche kommt, der braucht wirklich ein Handtuch. Bei mir perlt das Wasser ab. Und das, was nicht weg geht, kann ich abtupfen. Mein Handtuch ist nach dem Duschen eigentlich nie nass.“

Joey, der sieben Jahre alt war, als sein neuer großer Bruder damals in den Big-Brother-Container zog, ist schwer beeindruckt: „Das sollte ich ausprobieren. Wichtig ist es halt, dass es meiner Freundin auch gefällt.“ Ja genau.

Das mit dem Epilieren soll ja sehr schmerzhaft sein, weiß der 26-jährige Sänger, also vielleicht probiert er es zunächst mit einer Ganzkörperrasur. Gesagt, getan! Um auch wirklich das letzte Haar zu erwischen, verbiegt sich der Sänger stundenlang wie eine Brezel und bekommt dabei Hilfe von Enthaarungsprofi Zlatko.

Willkommen also in Zlatkos Beauty Palace!