03.08.2020 10:15 Uhr

PromiBB-Steckbrief (1): Wer ist Emmy Russ?

"Promi Big Brother" startet mit der 8. Staffel. Noch nie waren soviel unbekannte "Prominente" in der Show, die jetzt auf drei Wochen ausgedehnt wird. Wir stellen bis zum Start alle Bewohner vor.

Aufgewachsen im Luxus, hat die nur 1,57 Meter kleine Diva Emmy ein großes Ziel: Sie möchte berühmt werden. Mit ihrer Teilnahme bei der Reality-Show „Beauty & The Nerd“ und inzwischen über 52.000 Followern auf Instagram ist die 21-Jährige ihrem Ziel bereits ein Stück nähergekommen.

Wenn das „Luxusgirl“ nicht an ihrem „Fame“ arbeitet, ist sie einem Flirt nie abgeneigt. Aus ihrem Beuteschema macht die Hamburgerin dabei keinen Hehl: Emmy steht auf attraktive Männer in Uniform. Wie sie wohl mit den Befehlen von Big Brother umgehen wird?

Warum sie bei „Promi Big Brother“ mitmacht

„Ich will mich gerne wieder zeigen, denn ich bin sehr gerne präsent, egal ob privat oder in der Öffentlichkeit. Ich bin bereit für eine neue Herausforderung: es ist spannend, nicht zu wissen, was auf einen zukommt und vor allem wer.“

Ihre größte Herausforderung

„Die größte Herausforderung werden die Menschen sein, die mit mir dort leben werden. Das ist eigentlich immer mein Problem: Die meisten Leute kommen mit mir nicht klar und ich auch nicht mit ihnen. Das liegt an meinem Charakter. Man sieht seine eigenen Fehler oft nicht ein, oder merkt sie erst gar nicht. Das ist zumindest bei mir der Fall. Viele stört meine Art und Weise. Warum auch immer (lacht). Ich würde mich selbst als offene, abenteuerlustige Person beschreiben. Aber ich bin auch sehr direkt und sage immer, was ich denke. Und manchmal vielleicht auch in Situationen, in denen es nicht hätte sein sollen.“

Sie hat ihre zweite Brust-OP hinter sich

„Mein Aussehen ist alles für mich. Denn mein Aussehen ist mein Kapital und der Grund, warum ich überhaupt bekannt bin und die Leute mich sehen wollen. Wäre ich mit meinem Charakter hässlich, würde mich niemand sehen wollen. Ich will ja nicht sagen, dass ich komplett scheiße bin, aber viele kommen mit so viel Ehrlichkeit nicht klar.“

Was Emmy Russ auf die Palme bringen könnte

„Da wir alle Promis sind, würde es mich besonders stören, wenn sich einer immer nach vorne drängelt und nach Aufmerksamkeit schreit. Ich hasse es, wenn man mir meine Sendezeit wegnimmt.“

Was würde sie mit dem Preisgeld machen?

„Generell habe ich alles, was ich will, aber man kann nie genug Geld und Luxus haben. Mit dem Preisgeld könnte ich mir eine neue Sportkarre zulegen.“

„Promi Big Brother“ startet ab Freitag, 7. August 2020 bei SAT.1.