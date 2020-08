07.08.2020 14:29 Uhr

PromiBB-Steckbrief (12): Wer ist Udo Bönstrup?

Schonmal was von Udo Bönstrup gehört? Kann man, muss man aber nicht. Wer ist dieser "Promi Big Brother"-Teilnehmer also?

Udo Bönstrup stammt aus dem Münsterland. Sternzeichen Skorpion. Nun nimmt der Blondschopf auch an der diesjährigen Staffel von „Promi BB“ teil. Während die ältere Generation bei diesem Namen nur mit den Schultern zucken kann, ist der 25-Jährige den jüngeren TV-Zuschauern gar nicht sooo unbekannt. Richtig berühmt wurde er durch die Imitation eines westfälischen Rentners.

Social-Media-Star

Auf Instagram, Facebook und YouTube hat Bönstrup immerhin rund 429.000 Abonnenten, die er mit seinen lustigen und satirischen Videos unterhält. Dabei ging der Comedian einmal sogar so weit, dass er bei der NPD angerufen hat, um die Mitglieder der Partei aufs Korn zu nehmen. Von seinen Fans kassierte er dafür Applaus, von Rechtsradikalen hingegen Morddrohungen.

Udo Bönstrup kann austeilen, aber auch einstecken

Der 25-Jährige scheint aber hart im Nehmen zu sein und scheut von daher auch im „Promi Big Brother„-Haus nicht vor Konflikten zurück. „Ich bin meistens derjenige, der schlichtet. Wenn ich aber persönlich angegriffen werde, dann schieße ich auch zurück. Ich bin im Kontern sehr gut und schlagfertig. Die Person wird sich also einige Sprüche von mir anhören müssen“, erklärte er gegenüber SAT.1.

Galerie

Das nervt ihn besonders

Besonders reizbar wird Bönstrup dann, wenn er nicht genug Privatsphäre hat. „Mit so vielen Leuten aufeinander zu hocken und sich Tag und Nacht miteinander zu beschäftigen. Das wird eine große Herausforderung für mich, wenn ich nicht meine Ruhe habe.“ Keine besonders guten Voraussetzungen für das Reality-Format.

Ohne die E-Zigarette am morgen geht nichts

Zudem fügte er hinzu: „Ich brauche ausreichend Schlaf, morgens meine E-Zigarette und um überhaupt wach zu werden, brauche ich schon über eine Stunde. Außerdem brauche ich jeden Morgen meine Dusche und meine Hautcreme. Dann kann ich in den Tag starten. Wenn ich das alles nicht habe, kriege ich schlechte Laune. In solchen Situationen versuche ich dem Stress aber aus dem Weg zu gehen und ziehe mich ein bisschen zurück. Wenn mich dann aber jemand anspricht, wird sich das schnell in meiner Tonart bemerkbar machen.“

Überzeugter Single

Eine Frau gibt es derzeit nicht an Udos Seite. Allerdings würde der Spaßvogel nicht ausschließen, dass er sich im Haus verlieben wird: „Wenn es meinem Typ entspricht, dann kann das auf jeden Fall passieren. Ich stehe auf blaue Augen – das ist wirklich worauf ich als erstes achte. Es dürfen auch andere Augenfarben sein, außer braun. Vorzugsweise aber blau und blonde Haare. Auf typische Klischees wie Brüste achte ich nicht. Außerdem müsste sie sehr humorvoll sein und viel Geduld mit mir haben, weil ich sehr reizbar bin.“ Ob Udo Bönstrup mit diesen Eigenschaften tatsächlich das Herz einer Frau erobern wird?

Sendezeiten

„Promi Big Brother“ ab Freitag, 7. August, bis Freitag, 28. August 2020 – täglich um 22:15 Uhr und freitags und montags um 20:15 Uhr und ab Montag, 24. August, täglich um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn.