„Promis unter Palmen“ (3. Folge): Neuer Alkohol-Eklat und Grüppchen-Alarm

Endlich ist es wieder soweit: “Promis unter Palmen” steht auf dem Programm – und wir können jetzt schon verraten: Es wird heiter, sehr heiter!

In der dritten Folge muss sich Claudia Obert endlich nicht mehr alleine betrinken, auch Désirée Nick greift zur Schampus-Flasche und animiert die jungen Konkurrentinnen zum Striptease. Allerdings herrscht beim ausgelassenen Gelage klare Rollentrennung: Alte Partygranaten gegen junge Spassbremsen.

Von der Ex-Erzfeindin zur Trinkschwester

Nachdem Bastian Yotta fürsorglich den Alkohol versteckt hat, heißt es Detox-Day für Claudia Obert. Aber da hat der Miracle-Morning-Man die Rechnung ohne „Richter Gnadenlos“ Schill gemacht: „Wieso bin ich der einzige, der was trinkt? Das ist total ungesellig!“ Perfekte Gelegenheit für Désirée Nick – sie möchte Versöhnung mit Claudia Obert feiern. „Pack schlägt sich, Pack verträgt sich!“ Tatsächlich eine nette Geste von La Nick oder ein perfider Plan? Schill: „Zu meiner großen Überraschung haben die beiden sich wirklich gut verstanden. Und geradezu einen freundschaftlichen Umgang gepflegt, den ich gar nicht mehr für möglich gehalten hatte.“

Fallen die Hüllen?

Während die reifere Generation (Nick, Obert, Schill) ausgelassen trinkt und tanzt, versteht die Jugend die „Promis unter Palmen“-Welt nicht mehr. Carina Spack: „Auf der einen Seite wird sich beschwert, dass sie so viel trinkt und dann animiert man sie dazu. Das passt nicht!“ Désirée Nick übt sich in der Animation – gerichtet an Carina: „Zieh die Sachen aus, an die Arbeit! Mach es so wie Mutti!“ Désiree nennt Carina: “Du Schlaftablette” – die versteht aber “du Schlampe” und keinen Spaß. Bleibt das Sektflöten-Fiasko ohne Folgen? Oder geht La Nick zu weit und riskierte damit schon in Woche drei ihre eigene Eliminierung bei „Promis unter Palmen“?

Acht Promis noch im Rennen

Wer übersteht die Promi-Hölle unter Palmen und für wen endet der Traum von 100.000 Euro bereits in Folge drei?

Weiter dabei im Paradies der Peinlichkeiten sind: Désirée Nick, Ronald Schill, Bastian Yotta, Claudia Obert, Janine Pink, Tobias Wegener, Carina Spack und Matthias Mangiapane. Bereits ausgezogen aus dem Promi-Irrenhaus: der mehrfach penisverlängerte und doch wunderbar bodenständige Ennesto Monté und Reality-TV-Darstellerin und Flugbegleiterin Evanitha “Eva”

Lasset die Spiele beginnen

Die Spiele bei „Promis unter Palmen“ in dieser Woche: Das Kapitänspiel “Ein Goldrausch voller Katzenjammer” verwandelt die Promis werden zu goldenen „Winkekatzen“ in hautengen Overalls. Beim Teamspiel: “Ben Hur on the water” wird es nass im Blindflug.

Insgesamt erwartet uns ein weiteres Mal ein Füllhorn an Fremdschäm-Momenten und Trash-TV-Highlights. Daher: Mittwochabend, 20.15 Uhr SAT.1 einschalten!