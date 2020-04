„Promis unter Palmen“: Beauty-Doc verrät, so haben die Damen nachgeholfen

Heute Abend geht die herrlich trashige Reality-Show „Promis unter Palmen“ in die nächste Runde und die neun verbliebenen, mehr oder weniger bekannten Promis steigen in den Ring um 100.000 Euro Preisgeld, die am Ende winken. Die kann immerhin jeder von ihnen gut gebrauchen.

Bei den Promi-Damen teilt sich das Lager in Jung und Junggebliebene oder auch in naturbelassen und optisch nachgeholfen. klatsch-tratsch.de wollte es genau wissen und bat Dr. Jens Altmann, leitender Arzt der Bodenseeklinik und Facharzt für Plastische Chirurgie, spezialisiert auf Brustchirurgie und Fettabsaugungen sowie auf Körperstraffungsoperationen, um seine fachliche Einschätzung.

Désirée Nick (63)

„Désirée Nick geht insgesamt offen mit dem Thema ‚Schönheitsoperation‘ um. Im vergangenen Jahr hat sie preisgegeben, dass sie sich einer Augenlidstraffung unterzogen hat. Es ist vorstellbar, dass im Bereich der Stirn eine Botoxbehandlung vorgenommen wurde, weil diese sehr glatt wirkt“.

„Die Wangen von Frau Nick erscheinen definiert und in diesem Bereich könnte eine Unterspritzung mit Hyaluronsäure durchgeführt worden sein. Insgesamt sieht ihr Gesicht frisch und ästhetisch aus – ganz gleich, ob Unterspritzungen durchgeführt wurden oder nicht“, so Dr. Jens Altmann.

Carina Spack (23)

„Das Gesicht von Reality-Star Carina Spack sieht jugendlich und ästhetisch aus. Immer wieder wird spekuliert, ob sie sich einer Brustvergrößerung unterzogen hat. Man kann ihr zwar nicht ‚hinter den BH schauen‘, aber vermutlich ist sie von Natur aus mit einem vollen Busen gesegnet“, erklärt der Arzt und ergänzt: „Falls ihre Brüste doch vergrößert wurden, handelt es sich um ein schönes und natürliches Ergebnis.“

Janine Pink (32)

„Gleiches gilt für Promi-Big-Brother-Gewinnerin Janine Pink, denn auch ihr Busen wirkt natürlich“, erklärt der Arzt der Bodenseeklinik und ergänzt: „Sie hat allerdings verraten, dass sie sich im Bereich der Stirn regelmäßig Botox spritzen lässt. Zudem hat sie das Erscheinungsbild ihrer Tränensäcke durch eine Hyaluronsäureinjektion verbessern und ihre Jawline definieren lassen.“

Eva Benetatou (27)

Bei Eva ist nicht viel gemacht worden, bewertet zumindest der Arzt: „Die Lippen von Eva Benetatou wurden mit Hyaluronsäure vergrößert, wie sie selbst preisgegeben hat. Daneben ist sie vermutlich eine natürliche Schönheit!“

Claudia Obert (58)

„Man kann davon ausgehen, dass Unternehmerin Claudia Obert sich keinen größeren Behandlungen unterzogen hat, weil sie ihrem Alter entsprechend und natürlich wirkt. Wenn überhaupt könnten einige Fältchen mit Fillern geglättet worden sein“, urteilt der Facharzt.

Wer selber einmal eine Einschätzung geben möchte, der sollte heute um 20:15 Uhr „Promis unter Palmen“ auf SAT1 einschalten.