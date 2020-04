Désirée Nick ganz entzückt von Tobi Wegener, aber...

Désirée Nick sorgt gerade für ordentlich Stimmung in der neuen Trash-TV-Sendung „Promis unter Palmen„. Ihr Streit mit Unternehmerin Claudia Obert ist schon jetzt legendär.

Und auch so rasselte sie bereits mit anderen Trash-Sternchen in der neuen Sat.1-Show zusammen. Im Interview mit klatsch-tratsch.de verriet Deutschlands spitzeste Zunge welcher Teilnehmer ihr besonders positiv aufgefallen ist: Tobias Wegener. „Ich bin ganz entzückt von Tobi. Das ist ein Junge, der das Format so verlassen hat, wie er es betreten hat.“

Charmanter, junger Mann

Und weiter: „Alles Schlechte, was ich leider Gottes über die anderen sagen muss, das trifft nicht auf ihn zu. Der ist weder hinterhältig noch gemein, noch durchtrieben. Das ist so ein herzerfrischender und dabei einfacher Junge mit plebejischem Charme.“

Die 63-jährige Kabarettistin kommt gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: „Ich frage mich warum der keine Freundin hat. Das ist für mich ein Rätsel. Also, wenn ich im Pott eine Friseuse wäre mit einem Lädchen, dann würde ich mir den sowas von schnappen.“ Tja, ist sie aber nicht …

Es war ihr ein Vergnügen

Dass der schöne 26-jährige Muskelmann keine Freundin hat, beflügelt La Nicks Fantasie: „Man muss auch spekulieren über andere Möglichkeiten. Vielleicht hat er seine Neigung noch nicht entdeckt – vielleicht liegen die wo ganz anderes und er ist schüchtern. Vielleicht hat die (Janine) Pink ihm etwas abverlangt, was zu geben er nicht im Stande ist.“

Wo auch immer seine Neigungen liegen – oder eben nicht – ist auch vollkommen egal und seine Privatsache. Désirée Nick sei jedenfalls froh und dankbar darüber „Sahneschnitte“ Tobi kennengelernt zu haben, wie sie selbst sagt.

Am Mittwochabend gibt’s die 3. Folge von „Promis unter Palmen“!