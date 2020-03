„Promis unter Palmen“: Diese zehn Krawallschachteln sind dabei

Seit Wochen wurde gemunkelt, jetzt ist es raus: Diese zehn Promis sind bei „Promis unter Palmen“ dabei. Die Realityshow startet nach einem altbekannten Muster, Z-Promis aus diversen anderen Trash-Sendungen treffen aufeinander und müssen Challenges meistern.

Die sind mit dabei: Die spitzeste Zunge der Nation, Désirée Nick, „Richter Gnadenlos“ Ronald Schill, der ehrgeizige Bastian Yotta, die schonungslose Claudia Obert, die amazing Sächsin und „Promi Big Brother“-Gewinnerin 2019 Janine Pink, ihr Ex-Herzensbrecher Tobias Wegener, Rosenliebhaberin Carina Spack, Schlagersänger Ennesto Monté, die anspruchsvolle „Prinzessin“ Eva Benetatou und der Paradiesvogel Matthias Mangiapane müssen an ihre Grenzen gehen – mental und physisch.

Keine/r kann sich sicher sein, mit wem sie/er als nächstes gemeinsam im Team kooperieren muss. In jeder Sendung ergeben sich neue Machtverhältnisse und Teamkonstellationen. Am Ende ist jeder ein Einzelkämpfer mit nur einem Ziel: den Gewinn von 100.000 Euro und den Ruhm als Sieger mit nach Hause zu nehmen.

Alle wollen/brauchen das Geld

Und das Preisgeld will jeder einheimsen und manch einer hat es bitternötig. Lästermaul Desiree Nick will alles geben: „Es gibt keine Zeit zu verlieren, denn ich habe einen Ruf zu verlieren. Unter diesem Aspekt muss ich von Anfang an auf 150 Prozent gehen.“

Auch Ronald Schill will das Geld absahnen: „Ich bin nach Thailand geflogen, um richtig Kasse zu machen. Für Geld mach ich alles – da gibt es keine Grenzen. Die anderen Teilnehmer verspeise ich zum Frühstück. Dieses Format bringt die schlechtesten Seiten in uns zum Vorschein.“

Das ist das Konzept

Gemeinsam wird die Promi-Resterampe in eine Villa in Thailand ziehen, mit bester Strandlage und Meerblick, mit einer Wohnfläche Villa von 400m² auf zwei Etagen und einem großzügigen Außenbereich mit Garten, Terrasse, Pool (17x7m), Outdoor-Küche ca. 1.000m².

Die Promis müssen zusammen leben, zusammen auskommen und Spiele bewältigen. In jeder Folge werden durch ein heiteres Geschicklichkeitsspiel zwei Teamkapitäne ermittelt. Die Teamkapitäne stellen ihre Teams in jeder Folge neu zusammen, somit sind in jeder Folge neue Teamkonstellationen möglich. Das anschließende Duell (Mix aus Geschicklichkeit, Intelligenz, Mut, Sportlichkeit)

entscheidet in jeder Folge über Sieg oder Niederlage. Die Kapitäne sind automatisch eine Runde weiter. Das Gewinnerteam entscheidet einzeln in der direkten Konfrontation, welcher der beiden nominierten Promis die Villa sofort verlassen muss.

Ab dem 25. März 2020 um 20:15 Uhr geht es los „Promis unter Palmen“ auf SAT.1.