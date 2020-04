„Promis unter Palmen“: Ronald Schill steht auf innere Werte und Naturgeilheit

“Promis unter Palmen” – Fazit Woche vier: So versaut war es noch nie! Frühlingsgefühle und Lagerkoller lassen die Folge wirken wie die bebilderte Aufbereitung von Doktor Sommers “Liebe, Sex und Zärtlichkeit”. Oralsex, Toyboys, Bums-Rekorde und entweihte Möbel im Hamburger Rathaus: Am Ende muss der Ober-Lustmolch gehen.

Ronald Schill (61), der bekennend sexsüchtige Sexist (wie in Sat.1 treffenderweise nennt), ist raus. Aber nicht, ohne uns vorher noch in epischer Länge von seinen Sex-Eskapaden zu erzählen. Zu seinen besten Zeiten (lange her) war er beliebt “wie ein Cornetto Erdbeer” und konnte sich vor Frauen gar nicht retten. Jede Woche eine neue, “50 Premieren pro Jahr” wurden gefeiert. Wir wollten wissen: Auf welchen Typ Frau steht der Ex-Richter überhaupt?

Innere Werte und Naturgeilheit

“Ich bin nicht so oberflächlich, als dass es mir nur in erster Linie auf das äußerliche Erscheinungsbild der Frau ankommt”, sagt der Ex-Richter exklusiv zu klatsch-tratsch.de “Mir kommt es mehr auf innere Werte an. Zum Beispiel auf Temperament, Leidenschaft, Feuer und Naturgeilheit.” Und in welcher Altersklasse wildert der Lustmolch am liebsten?

“Untergrenze liegt bei mir bei 18. Obergrenze… da gibt es keine Obergrenze. Also es gibt einige Frauen, die finde ich auch mit Mitte 60 noch toll. Zum Beispiel Iris Berben oder so. Also das mache ich nicht am Alter fest sondern, wie gesagt an den Merkmalen, die ich aufgezählt habe und natürlich auch am äußeren Erscheinungsbild ein bisschen.”

Und: anscheinend auch an Fragen wie Verfügbarkeit. Claudia jedenfalls käme für Schill nur infrage, wenn ihm lange Zeit, nichts anderes vor die Flinte kommt, gesteht er in Folge vier selbst. Menschlich allerdings hat er an der schwäbischen Schnapsdrossel nichts auszusetzen.

“Mit Claudia Obert habe ich mich hervorragend verstanden. Sie ist eine klasse Frau und eine Rassefrau, auch beruflich erfolgreich. Eine One Woman Show hat sie gemacht, ist Millionärin in der Modebranche geworden und es ist eine tolle Frau und es war auch toll, sie kennenzulernen.”