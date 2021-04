„Promis unter Palmen“-Steckbrief (10): Calvin Kleinen

10.04.2021 21:30 Uhr

Die zweite Staffel des Sat.1-Trash-Spektakels „Promis unter Palmen“ steht an und ein Blick auf den Cast lässt schon jetzt Großes erwarten: So haben es die Macher der Show in diesem Jahr auf die besonders süßen Früchtchen aus dem deutschen Trash-TV-Segment abgesehen ...

Die zweite Staffel des Sat.1-Reality-TV-Knüllers „Promis unter Palmen“ läuft ab Montag, dem 12. April, um 20:15 Uhr an. Und schon jetzt sieht es so aus, als dürfte die diesjährige Staffel das Debüt im Vorjahr in Sachen Trash-Gold locker übertrumpfen.

Unter den Teilnehmenden, die unter der Sonne Thailands um das Preisgeld von 100.000 Euro kämpfen, befindet sich auch Calvin Kleinen.

Der mit dem größten Ehrgeiz

„Ich erwarte, dass wir eine Menge Spaß haben werden und dass ich gewinne, weil ich den größten Ehrgeiz habe!“ Calvin zählt schon während der Schulzeit zu den coolsten der Coolen und besteht auf sein Alphatier-Image.

Egal ob beim Fußball, mit den Girls, im Gym – und jetzt im TV: Calvin gibt immer Vollgas! So auch bei „Promis unter Palmen“: „Hier kann man eindeutig sein Können unter Beweis stellen. Und wir werden eine Menge Spaß haben.“

Er will dem Wendler seine Laura ausspannen

Der Knaller wäre für den Telekom-Mitarbeiter, wenn Michael Wendlers Frau Laura Müller, für die er gerade einen Song aufgenommen hat, unter den Palmen dabei wäre. Denn seiner Meinung nach würde er viel besser zur hübschen Brünetten passen, als der wesentlich ältere Schlager-Sänger.

So rappt er in seiner gesungenen Liebeserklärung mit lüsternem Unterton: „Mit dir auszugehen, wär für mich wunderschön. Ich bin dein Märchenprinz, lass diesen Affen stehen.“ Ob sich Laura von den Rap-Versuchen des 29-jährigen Muskelbergs verzaubern lässt? In der Sendung werden wir es jedenfalls nicht erfahren, denn die 20-Jährige ist gar nicht bei PuP am Start. Schade eigentlich …

Onanier-Skandal im Fernsehen

Doch bei allem Spaß ist eins für Calvin, der für sich das „C“ auch als Promi-Status beansprucht, klar: „Ich bin hier, um zu gewinnen!“ Und dafür will der ehemalige „Tempoaktion Island“-Star alles geben. „Immer dabei mit Herz und Haar-Gel“ und da ist es ihm auch egal, ob da Kameras sind oder nicht.

Das bewies Calvin Kleinen erst im letzten Jahr bei „Tempoaktion Island V.I.P.“. Dort ließ er auf seine Ankündigung „Ich werde mir heute einen schleudern!“ tatsächlich Taten folgen und onanierte vor laufenden Kameras. „Guck euch das von mir aus an. Viel Spaß!“, sein begleitender Kommentar dazu. Viele Zuschauer waren geschockt, doch der Name Calvin Kleinen ist seitdem in aller Munde – zumindest wenn man regelmäßig Trash-TV schaut.

Die Kandidaten und Sendetermine

Neben Calvin Kleinen sind noch Katy Bähm, Giulia Siegel, Elena Miras, Prinz Marcus von Anhalt, Patricia Blanco, Melanie Müller, Henrik Stoltenberg, Chris Töpperwien, Emmy Russ, Kate Merlan, Calvin Kleinen und Willi Herren dabei.

Die zweite Staffel von „Promis unter Palmen“ läuft mit insgesamt acht Folgen ab dem 12. April um 20:15 Uhr auf SAT.1 und auf Joyn. „Promis unter Palmen – die Late Night Show” läuft direkt im Anschluss. Dort diskutieren und lästern Jochen Bendel und Melissa Khalaj live über die aktuellen Geschehnisse der jeweiligen Folge.