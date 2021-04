„Promis unter Palmen“-Steckbrief (5): Elena Miras

08.04.2021 14:46 Uhr

Die zweite Staffel des Sat.1-Formats „Promis unter Palmen“ steht in den Startlöchern und der neue Cast lässt schon jetzt Großes erwarten: Die Macher der Show setzen in diesem Jahr auf besonders hartgesottene Krawallbürsten der deutschen Trash-TV-Landschaft...Eine davon ist Elena Miras.

Am Montag, den 12. April, um 20:15 Uhr startet auf Sat.1 die zweite Staffel „Promis unter Palmen“. Und schon jetzt dürfte klar sein: Die diesjährige Staffel hat das Potenzial, die erste in Sachen Trash-Potenzial um Längen zu schlagen. Der Grund? Der Cast! Denn der scheint wirklich vielversprechend zu sein. Auf der Namensliste steht auch Reality-Star Elena Miras (28), die ja bekanntermaßen keine Scheu davor hat das auszusprechen, was sie gerade denkt.

Dafür lieben sie die Zuschauer

„Die Zuschauer schätzen mich wegen meiner Ehrlichkeit“, so sieht das die Schweizerin. Es könnte aber auch sein, dass die Zuschauer sie vielmehr vom „Promiboxen“ und ihrer on-off-Zoff-Beziehung mit Mike Heiter, mit dem sie Töchterchen Aylen hat, kennen, und ihren sehr ausgeprägten Wortschatz an Schimpfwörtern „schätzen“.

Elena Miras möchte die Show gewinnen

Ihre Hoffnung ist, dass der Ex nicht auch in die Villa einzieht. Obwohl sie die erste Staffel nicht gesehen hat, macht sie bei „Promis unter Palmen“ mit, „weil ich Herausforderungen liebe und das Ding einfach gewinnen möchte.“ Außerdem bietet das paradiesische Ambiente zufällig die wunderbare Möglichkeit, ihre neue Bikini-Linie zu präsentieren …Am 10. Juli soll die Kollektion dann auf dem Markt kommen.

Bekannt durch „Love Island“

Für Elena Miras ist das eine Premiere, denn zuvor hat die Reality-Darstellerin noch nie Mode gemacht. Bis zu ihrer Teilnahme bei „Love Island“ im Jahr 2017, hat die Schweizerin mit spanischen Wurzeln als Account-Managerin beim Telefonanbieter „Swisscom.“ gearbeitet. In der Kuppel-Show hat sie auch ihren späteren Partner und Vater ihrer Tochter Mike Heiter kennengelernt.

Das ist ihr neuer Freund

Lange Zeit waren die beiden ein unschlagbares Duo und so konnte das Paar 2019 die Reality-Show „Das Sommerhaus der Stars“ gewinnen. Ein halbes Jahr später hat Elena ihre Qualitäten als Krawallbürste beim „Dschungelcamp“ erneut unter Beweis gestellt. 2020 gaben sie und Mike Heiter überraschend ihre Trennung bekannt. Seit wenigen Monaten ist Elena Miras mit dem Schweizer Rapper XELLEN7 liiert.

Diese Promis sind ebenfalls dabei

Neben der 28-Jährigen sind noch Katy Bähm, Henrik Stoltenberg, Prinz Marcus von Anhalt, Patricia Blanco, Melanie Müller, Giulia Siegel, Chris Töpperwien, Emmy Russ, Kate Merlan, Calvin Kleinen und Willi Herren dabei.

Die zweite Staffel von „Promis unter Palmen“ läuft mit insgesamt acht Folgen ab dem 12. April um 20:15 Uhr aufSAT.1 und auf Joyn.

(JuC)