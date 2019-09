„Queen of Drags“: Drehstart mit Heidi Klum und Conchita Wurst

Heidi Klum und die Musiker Conchita Wurst und Bill Kaulitz bitten in ihrer neuen Castingshow zehn Drag Queens aus Deutschland, Österreich und der Schweiz auf die große Bühne. Natürlich wird am Ende die beste gekürt. Die Dreharbeiten zur neuen ProSieben-Show laufen derzeit in Los Angeles, USA.

Die drei Juroren stellen den Drag Queens jede Woche eine neue Aufgabe und bewerten, wer von ihnen das Motto in einer großen Varieté-Show vor Publikum am besten umsetzt. Unterstützt werden sie dabei in jeder Folge von einem Star-Gast. Folgende Fragen sollen dabei beantwortet werden: Wer überzeugt mit dem spektakulärsten Outfit? Wer begeistert in den Shows das Publikum und die Jury mit Persönlichkeit, Gesang, Tanz und außergewöhnlichem Entertainment?

Conchita Wurst sagte in einer Mitteilung von ProSieben: „Drag ist eine sehr vielseitige Ausdrucksform und die Künstler da-hinter haben Tiefgang und viel mehr zu bieten, als nur schillernde Kleidung, Perücken und Make-up. Dass wir das gemeinsam in dieser Show entdecken werden und die gesamte Palette zeigen

dürfen, darauf freue ich mich schon ganz besonders.“

Tokio-Hotel Bill Kaulitz ergänzte: „Mode, Kostüme und Make-up sind meine Leidenschaft, seitdem ich ein kleines Kind war. Ich liebe Drags, brenne für die

Show und freue mich, dass Deutschland nun endlich unsere besten und buntesten Drags zu sehen bekommt!“

Heidi bewundert Drags

Und Heidi Klum: „Ich liebe und bewundere die Drag-Kunst seit Jahren. Deswegen freue ich mich, dieser Kunst und ihren eindrucksvollen Protagonisten in einer neuen Pro-Sieben-Show zum ersten Mal im deutschen Fernsehen eine Bühne zu geben. In ,Queen of Drags‘ werden wir die kreativen Facetten der Drag-Welt zeigen.“

„Queen of Drags“ läuft im Herbst 2019 im Abendprogramm auf ProSieben.