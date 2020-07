Samstag, 18. Juli 2020 18:09 Uhr

Ramon Roselly über seine Begegnung mit Frau Schöneberger und Herrn Haider

Der angehende Schlagerstar Ramon Roselly ist zunehmend in Samstagabendshows zu sehen. Jetzt präsentiert der DSDS-Sieger von 2020 seine ersten beiden Hits in der TV-Show „Stars am Wörthersee“, die auch vom MDR übertragen wird.

Entertainer Barbara Schöneberger und der vor allem in Österreich populäre Kabarettisten und Showman Alfons Haider laden die Zuschauer am heutigen Samstag nach Pörtschach an den Wörthersee ein, „zu einem Abend voll unterhaltsamer Urlaubsstimmung, mit Stars und jeder Menge Hits“, wie es in einer aufregenden Pressemitteilung heißt.

Die Show ersetzt die wegen der Pandemie in diesem Jahr ausgefallene, geradezu kultige „Starnacht am Wörthersee“, neben Live-Gästen wie Ramon gibt es viele Clips aus der Konserve von den Shows der letzten Jahre.

Sehr viel Spaß, auch hinter der Kamera

„Barbara Schöneberger und Alfons Haider durfte ich jetzt auch mal kennen lernen. Ich muss sagen, die Begegnung war sehr angenehm und sympathisch!“, verriet der 26-Jährige Strahlemann gegenüber klatsch-tratsch.de. „Die beiden sind superlustig und haben immer gute Sprüche auf Lager gehabt – auch hinter der Kamera!“ Ramon hatte jedenfalls sehr viel Spaß am Wörthersee. „Fahre gerne wieder dorthin, war sehr lustig! Und wenn einem gesagt wird: ‚Wir haben deinen Werdegang verfolgt und bleib einfach so wie du bist, du kommst sympathisch rüber‘ – das freut einen dann schon und macht einen stolz!“

Ramon ganz happy gegenüber dieser Seite: „Vielleicht sehe ich die beiden irgendwann mal wieder – würde mich freuen!“

Album auf Platz 4 in den Halbjahres-Charts

Übrigens: Ramons Debütalbum „Herzenssache“ rangiert auf Platz 4 der erfolgreichsten Alben des ersten Halbjahres 2020. Die südkoreanische Band BTS („Map Of The Soul: 7”) und US-Senkrechtstarterin Billie Eilish („When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“) kommen nach ihm!

Alfons Haider und Barbara Schöneberger präsentieren „Stars am Wörthersee“, Samstag, 20.15 Uhr auch hierzulande im MDR.