„Rampensau“ Jasna Fritzi Bauer ist die Neue beim „Tatort“

Lange war über die Nachfolge von Sabine Postel und Oliver Mommsen gerätselt worden. Jetzt ist klar: Ein Trio ermittelt künftig an der Weser. Ein neues Gesicht war dort schon mal als Verbrecher zu sehen.

Eine Überraschung der Jahrespressekonferenz der ARD war heute die Vorstellung des neuen Radio Bremen-„Tatort“-Teams: Mit Jasna Fritzi Bauer und Dar Salim, die zusammen mit Luise Wolfram vor Ort in Hamburg waren, konnten drei prominente Schauspieler für die älteste und erfolgreichste Krimireihe im deutschen Fernsehen gewonnen werden. Das neue Trio tritt die Nachfolge der Charaktere Inga Lürsen und Nils Stedefreund (Sabine Postel und Oliver Mommsen) an. Die Dreharbeiten für den ersten Fall sind für Herbst 2020 geplant. Im Fernsehen laufen soll er 2021. Ein genauer Sendetermin steht noch nicht fest.

„Es kommen nicht viele Leute auf die Idee, mich als Kommissar zu besetzen“, sagte Bauer, die wegen ihres jugendlichen Aussehens oft für Teenager-Rollen engagiert worden ist. Umso glücklicher sei sie über die Entscheidung bei Radio Bremen. „Ich bin nämlich ein super Kommissar.“

Bauer kommt als junge Polizistin

Bauer hat schon in mehreren Kinofilmen mitgewirkt und stand auch im Wiener Burgtheater auf der Bühne. Zurzeit ist die Schweizerin in der Vox-Serie „Rampensau“ (auch bei TVNOW) zu sehen. Dort spielt sie eine Außenseiterin, die der Polizei einen Gefallen schuldet und als Schülerin getarnt bei Ermittlungen an einer Schule hilft.

Beim „Tatort“ mimt Bauer die junge Polizistin Liv Moormann aus Bremerhaven. Diese wartet auf ihre große Chance, sich bei der Mordkommission beweisen zu dürfen. Laut Radio Bremen wurde ihr die Rolle der mutigen und motivierten Anfängerin – wie auch ihren Kollegen – von Drehbuch-Autor Christian Jeltsch auf den Leib geschrieben. Die Hauptdarsteller wurden also zunächst gecastet, erst danach wurden ihre Rollen entwickelt. Bauer verrät schon jetzt: „Liv ist sicherlich keine gewöhnliche Frau.“

Miniserie über das neue Team

Der Däne Dar Salim („Jerks“, „Game of Thrones„) wird Mads Andersen verkörpern, der als Angestellter im Polizeidienst arbeitet und daher auch nur eingeschränkte Kompetenzen hat. „Er ist ein dänischer Polizist. Kompetent, angstfrei und er kann gut mit Menschen. Allerdings lässt er sich nicht gerne festlegen“, schildert Salim laut Radio Bremen seine Rolle.

Bauer und Salim stoßen zwar als neue Gesichter zum Bremer Polizistenteam. Allerdings hatte Salim schon 2014 in der Folge „Brüder“ einen Gastauftritt als Krimineller. Luise Wolfram war schon öfter als BKA-Ermittlerin Linda Selb im Bremer „Tatort“ zu sehen, hatte eine Liebschaft mit dem am Ende getöteten Ermittler Stedefreund.

Im kommenden Jahr soll auch eine sechsteilige Miniserie über das Zustandekommen des neuen Teams laufen – rein fiktional, gespickt mit Gags und exklusiv in der ARD-Mediathek. In einer Szene soll die 1,58 Meter große Bauer zum Beispiel demonstrieren, wie sie einen Zwei-Meter-Hünen festnimmt. (dpa/KT)