Robert Geiss: „Die Lebenserwartung wird immer geringer“

Heute Abend kommen alle Fans der „Geissens“ wieder auf ihre Kosten. Es gibt zwei neue Folgen der beliebten Doku-Serie über die Millionärsfamilie. Bei der vierköpfigen Familie geht es wieder mit dem Boot Indigo Star auf Reisen.

In Montenegro steht Kultur statt Badestrand auf dem Programm der Geissens. Ob das Davina und Shania gefällt? Immerhin wollten die beiden lieber auf die Malediven! Robert plant hingegen ein „Inselhopping“ mit der Indigo Star und eine Reise nach Budva. In der Stadt an der Adria kommt sogar Robert auf den Shopping-Geschmack.

Robert motzt

Doch als das Familienoberhaupt auf die Damen warten muss, weil die Fotos für Instagram machen, kippt die Stimmung. Er motzt: „Jetzt weiß ich auch warum Männer früher sterben als Frauen. Weil sie immer warten, warten, warten müssen… Insbesondere wenn du drei Frauen hast. Die Lebenserwartung wird immer geringer. Ich bin ein nervöser Mensch, wenn ich warte. Innerlich koche ich schon. Damit

man den Dampf nicht sieht, hab ich heut ein Käppi an. Kind?!!? Bist du jetzt fertig mit deiner Fotosession? “

Für die Geissen geht es danach weiter nach Kroatien! Dort steht Sightseeing mit Niko, einem Freund der Familie auf dem Programm. In seinem Restaurant probieren sich Robert und Carmen durch die große Auswahl an besonderen Weinen, bevor es auch schon nach Korcula geht. Dort will sich die Familie auf die Spuren von Marco Polo begeben. Doch dann kommt Roberts Höhenangst ihnen dabei in die Quere…

„Die Geissens“ heute um 20:15 Uhr auf RTLZWEI.