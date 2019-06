Ruby O. Fee & Zsá Zsá Inci Bürkle kleiden sich nachhaltig

Mittwoch, 5. Juni 2019 17:03 Uhr

Am Montag fand im Spindler & Klatt in Berlin bei tropischen Temperaturen der „Berliner Salon by Daimler – be a mover!“ statt mit zahlreichen Prominenten. Unter ihnen die Schauspielerinnen Ruby O. Fee und Zsá Zsá Inci Bürkle.

Beide waren in – wie es so schön heißt – nachhaltiger Mode gekleidet um ein Zeichen für verantwortungsvolles Handeln zu setzen, für Ruby O. Fee (Die Unsichtbaren, Tatort, Polar) und Zsá Zsá Inci Bürkle (Gladbeck, Walpurgisnacht, Der Lehrer) wichtiges Thema wie sie uns erzählten:

„Heute tragen wir beispielsweise nachhaltige Mode. Bei diesen Klamotten wird weniger Wasser als üblich bei der Herstellung verbraucht, man sieht in der Modebranche momentan die Entwicklung, dass mehr auf verantwortungsbewusste Produktion gesetzt wird“, so Ruby, die aktuelle Freundin von Matthias Schweighöfer.

Sie achten im Beruf und Alltag auf Nachhaltigkeit

Auch im Berufsleben achten die beiden Schauspielerinnen auf Nachhaltigkeit, Bürkle erklärt: „Am Set gibt es beispielsweise Wasserspender. Ein paar Produktionen benutzen auch Recyclingpapier oder machen den Großteil digital um wenig Papier zu verschwenden. Es ist noch ein weiter Weg, aber ich finde es sehr schön, die Entwicklung zu beobachten.“

Und auch Fee stimmt zu: „Mittlerweile werden beim Filmdreh oftmals auch keine Plastikbecher mehr genutzt, sondern jeder hat seine wiederverwertbare Flasche dabei.“

Nachhaltigkeit ist für Ruby O. Fee schon seit Kindertagen ein Thema, wie sie erzählt: „Wenn jeder für sich im kleinen Rahmen versucht nachhaltiger zu agieren, ist damit schon viel getan. Ich habe mit meiner Mutter als Kind immer sehr viel auf Flohmärkten eingekauft, wo wir Klamotten dann weiter an Bedürftige weitergegeben haben.“