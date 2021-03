Rúrik Gíslason: Alles über seine Tanzpartnerin Renata Lusin

05.03.2021 20:00 Uhr

Rúrik Gíslason möchte sich bei „Let's Dance“ einer neuen Herausforderung stellen. Unterstützt wird er dabei von Tanzpartnerin Renata Lusin.

Bei „Let’s Dance“ geht es ab dem 5. März heiß her. Die Paare sind zusammenstellt. Gemeinsam mit Renata Lusin (33) wird der isländische Hottie Rúrik Gíslason (33) dann versuchen, die Jury mit einem Salsa-Tanz von sich zu überzeugen. Mit der gebürtigen Russin an seiner Seite wird dabei wohl nicht viel schiefgehen können, denn Renata ist ein absoluter Vollprofi.

Liebe auf den ersten Blick

Bereits im zarten Alter von 10 Jahren hat die Beauty ihre Leidenschaft fürs Parkett entdeckt. Um ihre Tanzsportkarriere voranzutreiben, kam sie mit 16 Jahren nach Deutschland und verliebte sich auf Anhieb in ihren heutigen Ehemann und Tanzpartner Valentin Lusin. Die Familie von Valentin nahm sie damals liebevoll, wie eine Tochter, auf.

Zahlreiche internationale Erfolge

Gemeinsam mit Valentin konnte Renata von Beginn ihrer Karriere an viele Erfolge feiern. So sind die beiden mehrfache deutsche Meister in der Jugend- und in der Hauptgruppe und mehrfache Finalisten der Europa- und Weltmeisterschaften in der Kür Standard und über zehn Tänze sowie ganz aktuell Silbergewinner bei der Weltmeisterschaft in der Kür Standard bei den Professionals.

Renatas Ehemann ist ebenfalls bei „Let’s Dance“ dabei

Auch Ehemann Valentin wird bei „Let’s Dance“ mit dabei sein und dort gemeinsam mit Namensvetterin Valentina Pahde quasi gegen seine Gattin antreten. Bleibt abzuwarten, welches Paar am Ende besser abschneiden wird.

Neben ihrer Tanzkarriere hat Renata ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf erfolgreich abgeschlossen. Zudem ist sie Tanztrainerin und Wertungsrichterin mit A-Lizenz.

Galerie

Renatas Meilensteine

2019 Vizeweltmeister Showdance Standard

2019 Deutsche Meisterschaft Standard Professionals

2019 Deutsche Meisterschaft Showdance Standard Professionals

2018 Deutsche Meisterschaft über 10 Tänze der Professionals

2018 2. Platz Deutsche Meisterschaft Showdance Professionals Standard

2017 Bronzemedaillengewinner bei der Weltmeisterschaft in der Kür

Standard bei den Professionals

2013-2017 Finalisten der Weltmeisterschaft Kür Standard

2016 2-fache Vizeweltmeister in der Kür (Showdance) Standard in China

2013 2-fache Vizeweltmeister in der Kür (Showdance) Standard in China

2013 Sieger der EU- Meisterschaft über 10 Tänze

Finalisten der Europa– und Weltmeisterschaften über 10 Tänze

„Let’s Dance“ läuft immer freitags ab 20.15 bei RTL und TV-Now