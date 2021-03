Rúrik Gíslason haut wieder alle um: 10 Punkte auch von Scharfrichter Llambi

Rúrik Gíslason haut wieder alle um: 10 Punkte auch von Scharfrichter Llambi

20.03.2021 10:37 Uhr

Neues Special, ultimative Zeitreisen, neue Tänze und 12 Paare im Wettkampfmodus: in der 3. Show von "Let's Dance" laute erstmals das Motto "Born in…". Denn jedes Paar tanzte zu einem Song aus dem Geburtsjahr des Promis und die Stars erzählten aus ihrer Kindheit.

Showact war Maite Kelly, die 2011 den Titel holte und anlässlich des Jubiläums „10 Jahre Dancing-Star“ ihre Hit-Single „Einfach Hello“ performte. Dazu präsentierten Regina und Sergiu Luca einen Showtanz.

Senna Gammour hat ausgetanzt

Die Profitänzer sind als Coaches bei „Let´s Dance – Kids“ dabei. Ab 9. April verzaubern die Kleinen mit ihren Tänzen exklusiv auf TVNOW das Publikum.

Einfach „Bye Bye“ mussten dagegen Senna Gammour (41) und Robert Beitsch (29) sagen: Mit insgesamt 16 Jurypunkten für ihren Slowfox (I Was Made For Loving You, Kiss) mussten sie „Let’s Dance“ als drittes Paar verlassen. Das ist insofern bemerkenswert, als dass Leute wie Jan Hofer und Micky Krause oder Kai Ebel eine eher behäbige Performance hinlegten. Und das ist noch sehr smart ausgedrückt.

Lobeshymnen auf Rúrik Gíslason

Ein Höhepunkt des Showabends waren Rúrik Gíslason (33) und Renata Lusin (33). Sie begeisterten mit ihren Jive (Don’t Worry, Be Happy, Bobby McFerrin) und holten die Höchstpunktzahl. Und dies war erst der dritte Jive mit 30 Punkten in der Geschichte von „Let´s Dance“. Daniel Hartwich: „Was für ein Brett! Rúrik, du bist echt krass… richtig super war das.“

Und Jorge González, der mit einer albernenTurm-Perücke irritierte, bilanzierte: „Es war ein sehr schöner Tanz und es macht einfach Spaß…“ Und dann warf der Juror Rúrik Gíslason freudig die Zehn-Punkte-Kelle zu.

Motsi Mabuse: „Es war absolut spitze. Es macht so ein Spaß, euch beide zu sehen. Weiter so! Tänzerisch und die Performance: Spitze! I love it.“

Eine Lobeshymne gab es auch von Joachim Llambi: „Alle die schon Jive getanzt haben und alle die noch Jive tanzen werden, für die war das ein Musterbeispiel, wie es auszusehen hat. Ich sage einfach, es ist geiles Tanzen. Es ist einfach zu schön, was für eine sensationelle Performance.“ Außerdem überraschte Rúrik Gíslason vor der Entscheidung mit einem unerwarteten Talent, er spielte Gitarre und Mickie Krause sang dazu.

Ilse DeLange sorgt für Begeisterung

Mit Mut, purer Lebensfreunde, Spaß und Energie konnten Ilse DeLange (43) und Evgeny Vinokurov (30) mit ihren Cha Cha Cha (Yes Sir, I Can Boogie, Baccara. 20 Punkte insgesamt) punkten. Joachim Llambi: „Es war sehr lebhaft und passte zu deinem Temperament. Die Lebensfreude kam mega rüber und es war richtig mit Tempo und Druck. Partystimmung, alles gut.“ Jorge González: „Du hast dich beim Cha Cha Cha wirklich enorm gesteigert. Weiter machen!“ Motsi Mabuse: „Ich freue mich, wenn ich freie Energie auf der Tanzfläche sehe. Es heißt Mut für mich, denn entweder gibt’s du 100 Prozent oder du hältst dich zurück… I love that. Deine Energie ist unschlagbar.“

Die Tänze und Wertungen der 3. Show

Musikerin Ilse DeLange (43) und Evgeny Vinokurov (30):

Cha Cha Cha, Yes Sir, I Can Boogie, Baccara.

20 Punkte insgesamt

Profi-Fußballspieler Rúrik Gíslason (33) und Renata Lusin (33):

Jive, Don’t Worry, Be Happy von Bobby McFerrin.

30 Punkte insgesamt

Schauspielerin Valentina Pahde (26) und Valentin Lusin (33):

Rumba, Endless Love, Luther Vandross, Mariah Carey.

22 Punkte insgesamt

Key Note Speakerin & Journalistin Auma Obama (60) und Andrzej Cibis (33):

Slowfox, Will You Love Me Tomorrow, The Shirelles.

17 Punkte insgesamt

Sportreporter Kai Ebel (55) und Kathrin Menzinger (32):

Paso Doble, You Really Got Me, The Kinks.

13 Punkte insgesamt

Boxer Simon Zachenhuber (22) und Patricija Belousova (25):

Contemporary, I Don’t Want To Miss A Thing, Aerosmith.

19 Punkte insgesamt

Moderatorin, Influencerin & Model Lola Weippert (24) und Christian Polanc (42):

Jive, Wannabe, Spicegirls.

21 Punkte insgesamt

Sängerin und Influencerin Senna Gammour (41) und Robert Beitsch (29):

Slowfox, I Was Made For Loving You, Kiss.

16 Punkte insgesamt

„Prince Charming“ Nicolas Puschmann (29) und Vadim Garbuzov (33):

Slowfox, Enter Sandman, Metallica.

28 Punkte insgesamt

Schauspieler Erol Sander (52) und Marta Arndt (31):

Wiener Walzer, Nights in White Satin, The Moody Blues.

17 Punkte insgesamt

Ex-Tagesschausprecher Jan Hofer (68) und Christina Luft (29):

Tango, Rote Rosen, Rote Lippen, Roter Wein, René Carol.

12 Punkte insgesamt

Musiker Mickie Krause (50) und Malika Dzumaev (29):

Rumba, Your Song, Elton John.

13 Punkte insgesamt

Victoria Swarovski führte neben Daniel Hartwich durch die Show. In der Jury vergaben Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González die Punkte.

elf verbliebenen Paaren weiter.