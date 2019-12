Sarah Lombardi bekommt Lob für „Traumschiff“-Rolle: „Die ist ein Talent“

Sarah Lombardi begeisterte ‚Traumschiff‚-Regisseur Berno Kürten mit ihrer schauspielerischen Leistung. Die neue ZDF-Produktion wurde mit Spannung erwartet – schließlich war nicht nur die ‚Supertalent‚-Jurorin, sondern auch Schlagerstar Florian Silbereisen mit von der Partie.

Während die Rolle von letzterem gemischte Reaktionen bei den Zuschauern hervor rief, lief es für Sarah blendend. Vor allem Regisseur Berno Kürten zeigte sich begeistert. Die hübsche Brünette habe ihn mit ihrer Performance umgehauen.

„Die ist ein Talent!“

„Ich bin sehr überrascht, sie hat nicht nur eine tolle Stimme. Dafür, dass sie das das erste Mal gemacht hat…“, kann er es gar nicht fassen. Sarah liege das Schauspielern einfach im Blut, ist sich Berno sicher: „Sie hat ein unheimlich gutes Gefühl für Sprache, für Position, für Timing, also die ist ein Talent.”

Und was sagt die Sängerin selbst zu ihrer Rolle? „Ich konnte jetzt drei Tage Erfahrung sammeln in der Schauspielerei. Es hat echt Spaß gemacht und ich könnte mir schon vorstellen, das noch mal zu machen“, erzählt sie in der Sendung ‚Das Traumschiff – Spezial‘.

Auch die Fans reagierten mit viel Lob. „Super Auftritt“, schrieb ein User. Ein anderer wollte wissen: „War das ein einmaliger Auftritt bei ‚Das Traumschiff‘ oder wirst du auch in weiteren Folgen zu sehen sein?“ Die Chancen dafür stehen angesichts des tollen Feedbacks wohl gar nicht so schlecht…