Sarah Lombardi: Das war der erste Arbeitstag mit Dieter und Bruce

Sonntag, 11. August 2019 11:18 Uhr

Neues gibt’s von Infuencerin Sarah Lombardi! Am Samstag starteten in Bremen die Aufzeichnungen der Castings für die neue Staffel „Das Supertalent„. Noch bis zum 24. August suchen Sarah Lombardi, Bruce Darnell und Maestro Dieter Bohlen dort Unterhaltungstalente im 1450 Sitzplätze umfassenden Metropoltheater in Bremen.

Für Sarah Lombardi ist es ihr erster Job als Jurorin in einer TV-Show. Dazu sagte sie: „‚Das Supertalent‘ war die erste Castingshow, für die ich mich mit 14 Jahren beworben habe. Damals habe ich es nicht in die TV Ausstrahlung geschafft. Und jetzt bin ich – nach vielen Auftritten als Kandidatin in diversen Shows – selbst Jurorin hier. Wahnsinn! Ich bin sehr glücklich darüber und es macht wahnsinnig viel Spaß.“

100.000 Euro für den Sieger

RTL zeigt die neue Staffel ab Samstag, den 14. September 2019, 20.15 Uhr Das große Finale gibt es dann am 21. Dezember live aus den MMC Studios in Köln zu sehen. Dann wählen alleine die Zuschauer „Das Supertalent 2019“, das 100.000 Euro Siegprämie gewinnt.

In 14 Folgen werden wieder große Emotionen und spannendes Entertainment geboten, wenn die unterschiedlichsten Künstler auf der großen Bühne ihr Können präsentieren und darum kämpfen „Das Supertalent 2019“ zu werden. Die jüngste Teilnehmerin der diesjährigen Staffel ist eine fünfjährige Hip Hop Tänzerin, der älteste Teilnehmer ist ein 84-jähriger Sänger. Außerdem treten wieder viele Tiere auf, darunter Hunde, Pferde sowie ein Flohzirkus.