Sarah Lombardi: Heiratsantrag beim SAT.1-Flaschendrehen

Donnerstag, 21. Februar 2019 21:10 Uhr

Sarah Lombardi bekommt einen Heiratsantrag, zum zweiten Mal in ihrem Leben. Aber noch ist sie mit Pietro Lombardi verheiratet, zumindest offiziell. Was hat es mit dem Antrag auf sich?

Zum Auftakt des Fun Freitags auf dem Sender „Sat1“ bringt Gastgeber Hugo Egon Balder in der neuen Folge „Das große Promi Flaschendrehen“ fünf Promis in verrückte Situationen und entlockt ihnen intime und lustige Geständnisse.

Popsängerin Sarah Lombardi, Schlagerstar Patrick Lindner, Sternekoch Nelson Müller, Schauspielerin Janine Kunze und Komiker Bastian Bielendorfer stellen sich spitzen Fragen und abgedrehten Aufgaben.

Die Promis spielen Flaschendrehen

Gerade „Dancing on Ice“-Gewinnerin Sarah Lombardi schlittert von einem Moment in den nächsten. Sie knutscht Janine Kunze und wirft sich stürmisch auf Patrick Lindner, um Herzluftballons zum Platzen zu bringen. Doch die Kür kommt zum Schluss: Im Spiel „Wall of Shame“ heißt es „Ja, ich will“. So geht Bastian Bielendorfer vor Sarah Lombardi auf die Knie und macht ihr einen Antrag. Wie wohl ihre Antwort lautet?

„Das große Promi Flaschendrehen“ zum Auftakt des „Sat1“ Fun Freitags am 22. Februar 2019, um 20:15 Uhr.