Sarah Lombardi: Ihr Ex Pietro verteidigt sie nach „Supertalent“-Shitstorm

Sarah Lombardi bekommt nach ihrem ‚Supertalent‘-Shitstorm Unterstützung von Pietro. Die 26-Jährige gab am Samstag (14.September) ihr Jury-Debüt bei ‚Das Supertalent‚. Allerdings erntete sie für ihren Auftritt vor allem im Netz haufenweise Kritik.

Nun äußert sich ihr Ex zu der Angelegenheit und stellt klar, was er von ihrer Leistung in der TV-Show hält. Schon bevor die neue Staffel der Talent-Show ausgestrahlt wurde, hagelte es jede Menge Kritik für Sarah. Die Fans der Sendung waren von ihrer neuen Rolle in der Jury ganz und gar nicht begeistert und erklärten, dass sie ihretwegen gar nicht erst einschalten würden.

„Ich mag diese Frau nicht“

Nachdem die erste Folge nun ausgestrahlt wurde, wurde aus den zahlreichen Negativreaktionen ein richtiger Shitstorm. „Frau Lombardi ist ja leicht zu erheitern. Ich mag diese Frau nicht, sie geht mir auf die Nerven. Ich werde nicht weiterschauen“ oder „Warum Sarah Lombardi für mich gehört sie da nicht hin“ schrieben zwei User auf Instagram.

Auch in anderen sozialen Netzwerken äußerten sich viele Zuschauer negativ über das Jury-Debüt dereinstigen ‚DSDS‚-Teilnehmerin. Ihr Ex-Mann kann diese Meinungen jedoch nicht nachvollziehen. Gegenüber dem ‚OK! Magazin“ stellte Pietro klar: „Ich finde, sie hat es gut gemacht. Wirklich, fürs erste Mal. Klar, es ist schwierig, neben Bruce und Dieter zu überstehen, aber – hat sie gut gemacht.“